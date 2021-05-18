Билла Гейтса уличили в романе с сотрудником

Недавно стало известно о разводе Билла Гейтса с его супругой Мелиндой

Один из богатейших людей планеты, Билл Гейтс, вышел из совета директоров собственной компании Microsoft. Как сообщает Wall Street Journal, акционеры приняли решение, что Билл должен покинуть компанию из-за сексуальных отношений со своей подчиненной. По данным источников издания, совет директоров узнал об отношениях Гейтса с одной из сотрудниц из письма инженера компании (его имя не разглашается). Члены совета не пожелали, чтобы главой компании был человек, у которого в биографии есть служебный роман, так что Билл подал в отставку до окончания внутреннего расследования.

Пресс-секретарь миллиардера сообщила, что «решение о выходе из совета директоров никоим образом не связано с этим вопросом», а сам роман Гейтса с сотрудницей якобы закончился 20 лет назад, пара осталась в дружеских отношениях. Она добавила, что отставка бывшего главы Microsoft связана с желанием сосредоточиться на благотворительности.

Напомним, недавно стало известно о разводе Билла Гейтса с его супругой Мелиндой. Известно, что пара давно уже была готова разойтись, а сам бизнесмен не раз был замечен в компании других дам. Издание The New York Times писало, что ранее Гейтс несколько раз был замечен за флиртом с сотрудницами Microsoft и даже своего благотворительного фонда, пока состоял в браке. Источники, знакомые с ситуацией, заявили, что Гейтс имеет «сомнительную репутацию на рабочем месте», а его поведение создавало некомфортную рабочую среду.

Ранее «Скотч» сообщал, что певица Настя Каменских рассекретила, что ей подарил Потап на день рождения.

«Для нас важно то, что ты любишь каждый день, а не просто на день рождения или День святого Валентина. Честно сказать, я даже ничего не ждала, но он мне подарил и я благодарна за каждый его сюрприз», — поделилась исполнительница.