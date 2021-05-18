Гермиона из «Гарри Поттера» впервые рассказала о своей помолвке

Актриса сделала заявление в социальной сети

Актриса Эмма Уотсон особенно не ведет социальные сети и редко комментирует свою жизнь. Но теперь звезда "Гарри Поттера" решила расставить все точки на «i» и высказалась вскоре после того, как западные таблоиды опубликовали ее фото с бойфрендом Лео Робинтом и подписали его, как «жениха». Эмма опубликовала несколько постов в своем твиттере, впервые рассказав о помолвке.

Дорогие фанаты, слухи о том, помолвлена я или нет, а также поставлена ли на паузу моя карьера, - это просто способы собрать побольше кликов, вне зависимости от того, правда это или нет. Если у меня появятся новости, обещаю, что поделюсь ими с вами. В то же время, отсутствие новостей от меня означает лишь то, что я спокойно живу на карантине, как и большинство людей. Терплю неудачи по приготовлению хлеба на закваске, забочусь о близких и делаю все возможное, чтобы не распространять вирус, который все еще поражает так много людей, – написала Уотсон.

Напомним, что осенью 2019 года Эмма Уотсон была замечена на ланче с таинственным незнакомцем в одном из кафе Лондона. Многие сочли бы это за дружескую встречу, если бы молодые люди не начали целоваться прямо у входа в кафе. Рассекретить парня тогда не вышло, да и история сошла на нет - больше в его компании Уотсон не замечали, но, как оказалось, отношения пары не прекратились. Весной 2019 года СМИ рассекретили имя загадочного незнакомца - его зовут Лео Робинтон, он бизнесмен, а в прошлом работал в лос-анджелесской компании по производству каннабиса. А в феврале этого года, по сообщениям Daily Mail, отношения пары вышли на новый уровень. О том, что они помолвлены, журналистам красноречиво "рассказало" кольцо на безымянном пальце 30-летней актрисы, которое было замечено папарацци после поездки Лео и Эммы в Мексику.

Ранее «Скотч» сообщал, что певица Настя Каменских рассекретила, что ей подарил Потап на день рождения.

«Для нас важно то, что ты любишь каждый день, а не просто на день рождения или День святого Валентина. Честно сказать, я даже ничего не ждала, но он мне подарил и я благодарна за каждый его сюрприз», — поделилась исполнительница.