Супермодель Ратаковски в тесном бикини показала изменения тела после родов (фото)

Модель показалась в купальнике спустя два месяца после рождения первенца Сильвестра Аполло

29-летняя американская фотомодель и актриса Эмили Ратаковски оказалась в центре внимания многочисленных поклонников. Эмили поразила их невероятно быстрым бьюти-преображением. Молодая мама, которая в марте родила первенца, вернула изящную фигуру.

Ратаковски позировала для рекламной кампании своего бренда купальников Inamorata. Знойная брюнетка надела синее бикини, которое оставило минимум простора для воображения. Ткань едва прикрывала объемную грудь знаменитости. Она специально выбрала размер меньше своего. Часть бюста оказалась открытой.

Завязки лифа несколько раз обвили тонкую талию признанной красотки. Она собрала длинные темные волосы на затылке, выпустив несколько прядей у лица. Уши инстадивы украсили крупные серьги, а шею — цепочка с несколькими оригинальными подвесками. На ожерелье красовалась надпись «Слай» – прозвище ее маленького сына. Девушка украсила запястье браслетом и надела кольцо с жемчугом.

Поклонники были поражены эффектным пляжным образом любимицы. Многие не скрывали своего удивления, как ей удалось так быстро усовершенствовать тело. «Шикарная девочка!», «Горячая мама!», «Секси, нет слов!», «Какая худая!», «Красотка, круто похудела!», «Потрясающая, ну как?», «Грудь увеличилась!», «В розовеньком – просто огонь!», «Ты классная, невероятно изменилась. Молодец!» — восхитились они.

Ранее «Скотч» сообщал, что певица Настя Каменских рассекретила, что ей подарил Потап на день рождения.

«Для нас важно то, что ты любишь каждый день, а не просто на день рождения или День святого Валентина. Честно сказать, я даже ничего не ждала, но он мне подарил и я благодарна за каждый его сюрприз», — поделилась исполнительница.