Maruv: Я победила, для меня это главное
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Розсилка
Артистка призналась, что не планирует подавать в суд на организаторов
Последние несколько дней главной темой в СМИ стал Нацотбор на международный песенный конкурс «Евровидение-2019».
Как ранее сообщал Scotch, победительница финального этапа отбора певица Maruv отказалась представлять нашу страну на сцене Тель-Авива. Следом за ней от участия в «Евровидении» отказались Freedom jazz и группа Kazka. После нескольких дней бурных переговоров с артистами национальная общественная телерадиокомпания Украины заявила о том, что она отказывается от участия в международном песенном конкурсе «Евровидение -2019».
Ну а певица Maruv призналась, что совершенно не жалеет ни о чем и готовится к сольному концерту.
«По жизни я - борец, не боюсь сложностей, но в сложившейся ситуации просто можно констатировать факт: все, что ни делается - все к лучшему!», - отметила артистка в интервью КП в Украине.
Стоит отметить, что некоторые представители шоу-бизнеса предлагали Maruv подать в суд на организаторов Нацотбора и добиться поездки на «Евровидение-2019», но артистка решила по-другому.
«Я победила, для меня это главное. А дальше я хочу заниматься творчеством, а не судами», - заявила певица.
Напомним, что после того, как Maruv отказалась подписывать договор с организаторами Нацотбора-2019, поклонники артистки создали петицию с требованием дать возможность Maruv представлять Украину на «Евровидении». Но даже если петицию рассмотрят, артистка вряд ли согласиться снова ввязаться в такую авантюру.