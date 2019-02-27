Maruv: Я победила, для меня это главное



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Maruv elle.ua

Артистка призналась, что не планирует подавать в суд на организаторов

Последние несколько дней главной темой в СМИ стал Нацотбор на международный песенный конкурс «Евровидение-2019».

Как ранее сообщал Scotch, победительница финального этапа отбора певица Maruv отказалась представлять нашу страну на сцене Тель-Авива. Следом за ней от участия в «Евровидении» отказались Freedom jazz и группа Kazka. После нескольких дней бурных переговоров с артистами национальная общественная телерадиокомпания Украины заявила о том, что она отказывается от участия в международном песенном конкурсе «Евровидение -2019».

Ну а певица Maruv призналась, что совершенно не жалеет ни о чем и готовится к сольному концерту.

«По жизни я - борец, не боюсь сложностей, но в сложившейся ситуации просто можно констатировать факт: все, что ни делается - все к лучшему!», - отметила артистка в интервью КП в Украине.

Стоит отметить, что некоторые представители шоу-бизнеса предлагали Maruv подать в суд на организаторов Нацотбора и добиться поездки на «Евровидение-2019», но артистка решила по-другому.

«Я победила, для меня это главное. А дальше я хочу заниматься творчеством, а не судами», - заявила певица.