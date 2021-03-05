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    Украинская телеведущая напомнила о своем существовании пикантным фото

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    Популярная украинская ведущая Леся Никитюк - Украинская телеведущая напомнила о своем существовании пикантным фото
    Популярная украинская ведущая Леся Никитюк
    instagram.com/lesia_nikituk/

    Ведущая поделилась пикантным селфи

    Популярная украинская ведущая Леся Никитюк поделилась откровенным фото. На своей странице в Инстаграме звезда опубликовала Селфи, на котором продемонтрувала свои формы.

    На снимке Леся позирует в зеркале выставляя на показ свою фигуру в черном боди. При этом лицо знаменитости в кадре не видно.

    «Фото на паспорт», - подписала снимок ведущая.

    instagram.com/lesia_nikituk/
    instagram.com/lesia_nikituk/

    Поклонники звезды оценили ее фото, отметив ее красоту.

    «За такое фото могут задержать на неопределенный срок до выяснения личности», «Богиня!», «Боже какая милашка!», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» показывал фото 21-летней дочери гея-миллионера, которая тратит $40 тысяч на косметику.

    Отмечается, что 21-летняя Сафрон Дрюитт-Бэрлоу раз в месяц может потратить 10 тысяч долларов на то, чтобы ее косметолог из Великобритании прилетела частным рейсом в ее роскошный особняк во Флориде. «Женщина из Брайтона, — мой абсолютный фаворит в области косметических процедур, а также восковых депиляций. Так какой смысл искать кого-то еще, когда я не в Великобритании? Для меня важно знать, что меня лечит тот, кому я доверяю. Она прилетает, занимается мною целый день, а вечером мы выходим гулять и вместе выпиваем», — объяснила она.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные Леся Никитюк селфи
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