Украинские песни Ани Лорак и Таи Повалий. Найдена одна общая черта

В лирике певиц найден общий нарратив

Проживающие в России украинские певицы, Ани Лорак и Таисия Повалий, транслируют в своих песнях специальные месседжи для украинского зрителя, будто намекают на возвращение в Украину. Об этом говорит в своем новом видео популярная украинская блогерша Татьяна Микитенко.

Сравнив песни Лорак и Повалий блогерша нашла общий наратив в лирике певиц, который заложен в таких фразах как: «відболіло-відгуло, а як без тебе жити», «дай мені любов», «здавайся без бою», «я тебе благаю зупинись».

«Это тупо система. Если уж они поют на украинском языке – они транслируют месседжи для украинского слушателя, которые он не может не считывать», – говорит Татьяна.

В комментариях пользователи сети поддержали точку зрения блогерши и раскритиковали украинских певиц-заробитчанок.

«Какие же они неинтересные со своими безвкусными песнями и клипами. Позавчерашний день», «Бредятина! Я бы добавила, неоднозначные еще и губы у них», «Все это творчество в Раше – это одна из составляющих гуманитарнои войны, направленной на уничтожение украинской культуры», «Феномен Лорак, что фамилия на слуху, а ни одной песни, вот так, сразу на ум не прийдет», – пишут в комментариях пользователи сети.

Мы уже писали о том, как Ани Лорак опозорилась в новом клипе. Реквизиторы артистки не обратили внимание на важную деталь – «кинжал СС» в одной из сцен видеоработы.

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