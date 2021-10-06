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    Украинские песни Ани Лорак и Таи Повалий. Найдена одна общая черта

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    Проживающие в России украинские певицы Ани Лорак и Таисия Повалий - Украинские песни Ани Лорак и Таи Повалий. Найдена одна общая черта
    Проживающие в России украинские певицы Ани Лорак и Таисия Повалий

    В лирике певиц найден общий нарратив

    Проживающие в России украинские певицы, Ани Лорак и Таисия Повалий, транслируют в своих песнях специальные месседжи для украинского зрителя, будто намекают на возвращение в Украину. Об этом говорит в своем новом видео популярная украинская блогерша Татьяна Микитенко.

    Сравнив песни Лорак и Повалий блогерша нашла общий наратив в лирике певиц, который заложен в таких фразах как: «відболіло-відгуло, а як без тебе жити», «дай мені любов», «здавайся без бою», «я тебе благаю зупинись».

    «Это тупо система. Если уж они поют на украинском языке – они транслируют месседжи для украинского слушателя, которые он не может не считывать», – говорит Татьяна.

    В комментариях пользователи сети поддержали точку зрения блогерши и раскритиковали украинских певиц-заробитчанок.

    «Какие же они неинтересные со своими безвкусными песнями и клипами. Позавчерашний день», «Бредятина! Я бы добавила, неоднозначные еще и губы у них», «Все это творчество в Раше – это одна из составляющих гуманитарнои войны, направленной на уничтожение украинской культуры», «Феномен Лорак, что фамилия на слуху, а ни одной песни, вот так, сразу на ум не прийдет», – пишут в комментариях пользователи сети.

    Мы уже писали о том, как Ани Лорак опозорилась в новом клипе. Реквизиторы артистки не обратили внимание на важную деталь – «кинжал СС» в одной из сцен видеоработы.

    Ранее «Скотч» сообщал, как британские супруги нашли необычный способ снизить свои расходы.

    Обычно пара дожидается распродаж в магазинах одежды и покупает брюки, рубашки, свитера и толстовки, которые они смогут носить по очереди.

    Такой подход к покупке одежды позволяет супругам в несколько раз сократить свои траты, пишет The Sun

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    Теги: знаменитости Ани Лорак шоу-бизнес Таисия Повалий
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    Украинские песни Ани Лорак и Таи Повалий. Найдена одна общая черта