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    Только вышла из-под наркоза: дочь Поляковой в слезах пожаловалась на неприятности

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    Аккаунт Маши Поляковой заблокировали в&nbsp;TikTok - Только вышла из-под наркоза: дочь Поляковой в слезах пожаловалась на неприятности
    Аккаунт Маши Поляковой заблокировали в TikTok
    Фото из открытых источников

    Дочь Оли Поляковой Маша, по словам певицы, уже догоняет маму по популярности

    О девушке охотно пишут СМИ, а она часто совет давать инфоповод. Маша не боится Хейта в сети и колкостей от недоброжелателей, а активные обсуждения тем провокационного контента в соцсетях расценивает как активность которая Поляковой-младшей только на руку. Эмоциональная дочь Королевы ночи делится с подписчиков радостями и рассказывает о горестях.

    Так, в Instagram Stories Маша пожаловалась, что ее аккаунт в TikTok заблокировали, пишет РБК-Украина.

    К тому же, это неприятное событие совпало с походом к стоматологу девушке вырвали зуб, у нее распухла щека, и дочь артистки не смогла справиться с эмоциями.

    «Это не честно! Я каждый день заливала по 4 по 3 видео, создавала контент, реально много работала. Просто взять и заблокировать видео в юбке, где ничего не видно, юбка чуть выше колена! Ненавижу TikTok!» – возмутилась Маша в слезах.

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    Только вышла из-под наркоза: дочь Поляковой в слезах пожаловалась на неприятности
    Только вышла из-под наркоза: дочь Поляковой в слезах пожаловалась на неприятности
    Только вышла из-под наркоза: дочь Поляковой в слезах пожаловалась на неприятности
    Только вышла из-под наркоза: дочь Поляковой в слезах пожаловалась на неприятности
    Маша попросила помощи у друзей и неравнодушных (фото: instagram.com/mashapolyakova)

    Она обратилась к друзьям и сетевой публики и попросила отправить апелляцию администрации сервиса, чтобы аккаунт девушки быстрее разблокировали.

    «Поддержите меня, пожалуйста. Я долго старалась, и тут меня так обломать. И я шепелявлю, потому что я буквально только вышла из-под наркоза», – пояснила девушка.

    К слову, Маша вполне прилично зарабатывает в соцсетях и активно ведет свои страницы. Также она всерьез интересуется музыкой, а этим летом вместе со своей группой «Швы» даже сыграла первый сольник.

    Напомним, поп-дива украинского шоу-бизнеса Оля Полякова владеет роскошным загородным поместьем на берегу Днепра.

    Теги: знаменитости Оля Полякова новости шоу-бизнес
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    Только вышла из-под наркоза: дочь Поляковой в слезах пожаловалась на неприятности