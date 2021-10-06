Только вышла из-под наркоза: дочь Поляковой в слезах пожаловалась на неприятности

Дочь Оли Поляковой Маша, по словам певицы, уже догоняет маму по популярности

О девушке охотно пишут СМИ, а она часто совет давать инфоповод. Маша не боится Хейта в сети и колкостей от недоброжелателей, а активные обсуждения тем провокационного контента в соцсетях расценивает как активность которая Поляковой-младшей только на руку. Эмоциональная дочь Королевы ночи делится с подписчиков радостями и рассказывает о горестях.

Так, в Instagram Stories Маша пожаловалась, что ее аккаунт в TikTok заблокировали, пишет РБК-Украина.

К тому же, это неприятное событие совпало с походом к стоматологу – девушке вырвали зуб, у нее распухла щека, и дочь артистки не смогла справиться с эмоциями.

«Это не честно! Я каждый день заливала по 4 по 3 видео, создавала контент, реально много работала. Просто взять и заблокировать видео в юбке, где ничего не видно, юбка чуть выше колена! Ненавижу TikTok!» – возмутилась Маша в слезах.

Она обратилась к друзьям и сетевой публики и попросила отправить апелляцию администрации сервиса, чтобы аккаунт девушки быстрее разблокировали.

«Поддержите меня, пожалуйста. Я долго старалась, и тут меня так обломать. И я шепелявлю, потому что я буквально только вышла из-под наркоза», – пояснила девушка.

К слову, Маша вполне прилично зарабатывает в соцсетях и активно ведет свои страницы. Также она всерьез интересуется музыкой, а этим летом вместе со своей группой «Швы» даже сыграла первый сольник.

Напомним, поп-дива украинского шоу-бизнеса Оля Полякова владеет роскошным загородным поместьем на берегу Днепра.