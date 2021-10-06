Безе с каннабисом. Горничная Поляковой случайно съела экзотическое блюдо, приготовленное для мужа звезды

Артистка насмешила забавной историей из жизни

Украинская певица Оля Полякова рассказала забавную историю, как решила порадовать любимого мужа и приготовить ему безе с травкой.

«Как-то что-то я пекла и у меня остались белки. Я ему говорю: «Дай мне марихуаны, я тебе сделаю безешки зелененькие». Я их напекла, высушила в духовке. Вынимаю и думаю, надо же, чтобы дети не сожрали. Я наверх их поставила и забыла. Утром просыпаюсь, Вадик говорит: «Давай же свою безешку, я попробую». Я такая туда — а нет дека. Смотрю, оно стоит помытое в духовке», — начала рассказ артистка.

Полякова испугалась, что кто-то из дочерей их съел, однако это были не они. Тогда Оля вызвала свою домработницу. И, как выяснилось, женщина их все съела.

«Надо знать мою горничную. Это сельская женщина Екатерина, которая приезжает из какого забитого, глухого села. Где-то 60 ей. Я ей говорю: «А где дека?». Она говорит: «Ой, я достала, оно растеклось, то я его и выбросила». Я спрашиваю: «Точно выбросили?». А она говорит: «Если честно, съела». Я говорю: «Екатерина, пожалуйста, абсорбент, воду, давайте рыгать». Она мне: «Да что там, я уже полчаса их как съела, все хорошо», — поделилась певица.

Наконец, Полякова влила в горничную литр абсорбента. После этого инцидента женщина в следующий раз пришла через три дня:

«Спрашиваю: «Екатерина, что было?». А она: «Ой, не спрашивайте, только никому не рассказывайте», — подытожила забавную историю Полякова.

Ранее «Скотч» сообщал, как британские супруги нашли необычный способ снизить свои расходы.

Обычно пара дожидается распродаж в магазинах одежды и покупает брюки, рубашки, свитера и толстовки, которые они смогут носить по очереди.

Такой подход к покупке одежды позволяет супругам в несколько раз сократить свои траты, пишет The Sun

.