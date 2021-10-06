  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Адель впервые за шесть лет возвращается с новым клипом

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Певица Адель - Адель впервые за шесть лет возвращается с новым клипом
    Певица Адель
    instagram.com/adele/

    Свежий альбом не за горами

    Первый за долгое время сингл Адель под названием Easy On Me появится 15 октября, а судя по тизеру с отрывком песни, публику ждет сразу и новый клип.

    В небольшом черно-белом ролике 33-летняя поп-звезда куда-то едет на машине, и, чтобы не скучать, включает в аудиоплеере кассету. Несколько грустных нот на рояле обрываются на самом интересном — и перед зрителями возникает анонс премьеры.

    Кроме того, вскоре стоит ждать и новый альбом Адель, который получит название «30» — певица продолжает концепт своих предыдущих альбомов, получивших название «19», «21» и «25», в которых она рассказывала о событиях, случившихся в ее жизни в том возрасте.

    View this post on Instagram

    Публикация от Adele (@adele)

    О скором выходе альбома говорят появившиеся из ниоткуда на фасадах зданий по всему миру числа «30» — подобные промо вполне в стиле Адель.

    Ранее «Скотч» сообщал, как британские супруги нашли необычный способ снизить свои расходы.

    Обычно пара дожидается распродаж в магазинах одежды и покупает брюки, рубашки, свитера и толстовки, которые они смогут носить по очереди.

    Такой подход к покупке одежды позволяет супругам в несколько раз сократить свои траты, пишет The Sun

    Читайте также: Звезда «Крепостной» призналась, сколько зарабатывает за один день

    .

    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Адель впервые за шесть лет возвращается с новым клипом