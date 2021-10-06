Адель впервые за шесть лет возвращается с новым клипом

Свежий альбом не за горами

Первый за долгое время сингл Адель под названием Easy On Me появится 15 октября, а судя по тизеру с отрывком песни, публику ждет сразу и новый клип.

В небольшом черно-белом ролике 33-летняя поп-звезда куда-то едет на машине, и, чтобы не скучать, включает в аудиоплеере кассету. Несколько грустных нот на рояле обрываются на самом интересном — и перед зрителями возникает анонс премьеры.

Кроме того, вскоре стоит ждать и новый альбом Адель, который получит название «30» — певица продолжает концепт своих предыдущих альбомов, получивших название «19», «21» и «25», в которых она рассказывала о событиях, случившихся в ее жизни в том возрасте.

View this post on Instagram Публикация от Adele (@adele)

О скором выходе альбома говорят появившиеся из ниоткуда на фасадах зданий по всему миру числа «30» — подобные промо вполне в стиле Адель.

Ранее «Скотч» сообщал, как британские супруги нашли необычный способ снизить свои расходы.

Обычно пара дожидается распродаж в магазинах одежды и покупает брюки, рубашки, свитера и толстовки, которые они смогут носить по очереди.

Такой подход к покупке одежды позволяет супругам в несколько раз сократить свои траты, пишет The Sun

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