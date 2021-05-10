Украинские звезды засыпали сеть трогательными фото в честь Дня матери

Знаменитости поделились фотографиями с родителями и детьми

Вчера, во второе воскресенье мая, празднуют международный День матери. По случаю светлого праздника украинские звезды поздравляют родных, а также показывают своих потомков. Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку фото и поздравлений матерям от селебритис.

Руслана

«Моя самая обаятельная маме в мире! С Днем, когда понимаешь, что значит мама... Мама — это все!!! Однажды ты подарила мне талисман, который всегда со мной. На нем написаны важнейшие для меня слова. Сегодня я хочу сказать тебе то же: «Ты — самое дорогое, что у меня есть» — растрогала артистка.

Ксения Мишина

«Знаете ли вы человека дороже и любимее, чем ваша мама? Этот пост я посвящаю своей маме! Мам, я хочу прокричать тебе, что благодарна тебе бесконечно! Я не знаю: я на облачке тебя выбирала или любящий Бог мне тебя посоветовал, но лучшей мамы для меня не существует, даже в моменты самых сильных обид. Мы много с тобой прошли, но ты всегда была рядом, сильная, независимая, любящая всем сердцем. И я хочу подарить тебе лёгкую, красивую, счастливую жизнь! Ты взрастила во мне самые прекрасные и правильные качества, черты, взгляды. Сейчас я вижу в себе то, чему ты меня учила и понимаю эту ценность! Ты для меня больше чем мама! А для сына моего – самая лучшая бабушка на свете! Мы тебя любим и будь всегда всегда рядом! Кстати, я обнаружила, что у нас с тобой катастрофически малое количество фотографий, нужно исправлять! С Днём матери, наши любимые», — опубликовала звезда сериала «Крепостная».

Оля Цибульская

«Твоя вера и любовь — это наши крылья. Сомневалась в чем угодно, кроме того, что ты всегда со мной и за меня. Когда вы с папой меня обнимаете — я малое дитя. Пусть это будет вечно! Люблю! С праздником, моя Малинка. Мне до тебя еще расти и расти. Я стараюсь», — поздравила исполнительница.

Святослав Вакарчук

«Мам, спасибо тебе за то, что ты у нас есть!» — написал фронтмен группы «Океан Эльзы».

Тоня Матвиенко

«Для своей мамы я всегда буду «доця», маленькой Тоней», — написала певица.

Ольга Сумская

«Мамочка, родная, с праздником! С Днем мамы! Спасибо Богу, что ты у нас есть! Поздравьте своих мам!» — призвала актриса.

Дзидзьо

«Поздравляю всех мам с Днем матери, а свою маму Галину Яновну поздравляю особенно, потому что она для меня лучшая в мире! Люблю и благодарю за все!!!» — поздравил звезда.

Сергей Бабкин

«Мамочки наши любимые, спасибо за ценный подарок, что подарили нам — нашу жизнь! Безграничной любви и бесконечного здоровья я хочу пожелать всем мамам, всем будущим мамочкам!» — написал музыкант, опубликовав фото с мамой и тещей.

Юрий Горбунов

«Нашу лучшую в мире маму мы с Ивасиком поздравляем с Днем матери! Ты замечательная! Мы тебя любим! И ждем пополнения нашей семьи!» — обратился к Екатерине Осадчей телезвезда.

«Счастлива, что ты моя мама. Веселая, красивая, родная, добрая, любящая, понимающая и такая сильная. Очень тебя люблю. Будь всегда рядом. С Днем матери», — поздравила певица.

Ранее «Скотч» сообщал, что американские ученые доказали любовь кошек к воображаемым коробкам.

Чтобы протестировать визуальное восприятие кошек, специалисты провели эксперимент. Владельцы кошек должны были разместить на полу специальный квадрат Каниши, который создают иллюзию этой геометрической фигуры за счет четырех уголков, и наблюдать за поведением кошек. Рядом располагался обычный квадрат со сплошными сторонами из клейкой ленты.