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    Жена украинского экс-депутата сегодня выступит в ночном клубе Москвы

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    Анастасия Топольская уже не впервые будет выступать в Москве после начала российской агрессии Фото клуба &laquo;Мутабор&raquo; - Жена украинского экс-депутата сегодня выступит в ночном клубе Москвы

    Анастасия Топольская уже не впервые будет выступать в Москве после начала российской агрессии

    Фото клуба «Мутабор»

    8 марта Топольская посетит Москву, где будет играть в ночном клубе «Мутабор»

    Жена бывшего народного депутата Сергея Лещенко, диджей SHEIS (Анастасия Топольская, ексDJ Nastya) выступит в России.

    «Квир-объединения Popoff Kitchen (Москва) и Veselka (Киев) заводят второй «Хоровод». Событие посвящено свободе, открытости, взаимоуважении и секс-позитивности», - сообщается в Фейсбук организаторов действа.

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    Активист Сергей Стерненко отреагировал на произошедшее.

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    Напомним, это не первое выступление Топольской в Москве после начала российской агрессии. 7 декабря 2019 DJ Nastya уже выступала в клубе «Мутабор».

    Ранее «Скотч» сообщал, что экс-«Виа Гра» позагорала без трусиков на пляже.

    Артистка лежала на песке с развязаным лифом и засветила грудь и упругие ягодицы.

    «Пожалуйста, включите звук», — написала Яна Швец (настоящее имя певицы).

    Внимание фанов приковали пикантные места артистки. В комментариях они писали, что у певицы замечательные формы.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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