Жена украинского экс-депутата сегодня выступит в ночном клубе Москвы

Анастасия Топольская уже не впервые будет выступать в Москве после начала российской агрессии

8 марта Топольская посетит Москву, где будет играть в ночном клубе «Мутабор»

Жена бывшего народного депутата Сергея Лещенко, диджей SHEIS (Анастасия Топольская, ексDJ Nastya) выступит в России.

«Квир-объединения Popoff Kitchen (Москва) и Veselka (Киев) заводят второй «Хоровод». Событие посвящено свободе, открытости, взаимоуважении и секс-позитивности», - сообщается в Фейсбук организаторов действа.

Активист Сергей Стерненко отреагировал на произошедшее.

Напомним, это не первое выступление Топольской в Москве после начала российской агрессии. 7 декабря 2019 DJ Nastya уже выступала в клубе «Мутабор».

Ранее «Скотч» сообщал, что экс-«Виа Гра» позагорала без трусиков на пляже.

Артистка лежала на песке с развязаным лифом и засветила грудь и упругие ягодицы.

«Пожалуйста, включите звук», — написала Яна Швец (настоящее имя певицы).

Внимание фанов приковали пикантные места артистки. В комментариях они писали, что у певицы замечательные формы.