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    Российского певца с женой заметили во время прогулки на улицах Черновцов (фото)

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    Легенда в Черновцах: в центре города прогуливался Андрей Макаревич Фото: 0372.ua - Российского певца с женой заметили во время прогулки на улицах Черновцов (фото)

    Легенда в Черновцах: в центре города прогуливался Андрей Макаревич

    Фото: 0372.ua

    Фронтмен российской группы «Машина времени» выступит на сцене драматического театра имени Ольги Кобылянской в Черновцах

    Легендарный Андрей Макаревич прибыл в Черновцы. Об этом пишет сайт города Черновцы 0372.ua.

    Известный певец с женой Эйнат Кляйн прогуливался по центральной части города, в частности его заметили на пешеходной туристической улице Кобылянской.

    Певец был в затемненных очках, а при входе на летнюю террасу местного заведения воспользовался маской.

    Сегодня, 9 мая, известный певец, фронтмен группы «Машина времени» выступит на сцене драматического театра имени Ольги Кобылянской в Черновцах.

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    Российского певца с женой заметили во время прогулки на улицах Черновцов (фото)
    Российского певца с женой заметили во время прогулки на улицах Черновцов (фото)
    Российского певца с женой заметили во время прогулки на улицах Черновцов (фото)
    Российского певца с женой заметили во время прогулки на улицах Черновцов (фото)

    Отметим, новая жена Макаревича моложе его на 30 лет, она родом из Израиля. Девушка долгое время жила в Киеве, где училась на факультете журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

    После этого она вернулась на родину и получила историческое образование. Любимую Макаревича, пока она была в украинской столице, звали Инна Калинина. С переездом в Тель-Авив она сменила имя на Эйнат Кляйн.

    Ранее «Скотч» сообщал, что американские ученые доказали любовь кошек к воображаемым коробкам.

    Чтобы протестировать визуальное восприятие кошек, специалисты провели эксперимент. Владельцы кошек должны были разместить на полу специальный квадрат Каниши, который создают иллюзию этой геометрической фигуры за счет четырех уголков, и наблюдать за поведением кошек. Рядом располагался обычный квадрат со сплошными сторонами из клейкой ленты.

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    Теги: знаменитости российский певец шоу-бизнес Черновцы
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