Российского певца с женой заметили во время прогулки на улицах Черновцов (фото)

Легенда в Черновцах: в центре города прогуливался Андрей Макаревич

Фронтмен российской группы «Машина времени» выступит на сцене драматического театра имени Ольги Кобылянской в Черновцах

Легендарный Андрей Макаревич прибыл в Черновцы. Об этом пишет сайт города Черновцы 0372.ua.

Известный певец с женой Эйнат Кляйн прогуливался по центральной части города, в частности его заметили на пешеходной туристической улице Кобылянской.

Певец был в затемненных очках, а при входе на летнюю террасу местного заведения воспользовался маской.

Сегодня, 9 мая, известный певец, фронтмен группы «Машина времени» выступит на сцене драматического театра имени Ольги Кобылянской в Черновцах.

Отметим, новая жена Макаревича моложе его на 30 лет, она родом из Израиля. Девушка долгое время жила в Киеве, где училась на факультете журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

После этого она вернулась на родину и получила историческое образование. Любимую Макаревича, пока она была в украинской столице, звали Инна Калинина. С переездом в Тель-Авив она сменила имя на Эйнат Кляйн.

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