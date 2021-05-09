В сети опубликовали трейлер нового сезона сериала «Очень странные дела»

Съемки четвертого сезона стартовали в феврале 2020 года

Вышел новый трейлер четвертого сезона «Очень странных дел». Видеоролик появился на YouTube-канале Stranger Things.

Дата премьеры пока не раскрывается. Первый тизер грядущего сезона обещает возвращение Дэвида Харбора в образе шерифа Хоппера и появление убийцы Виктора Крила, которого сыграет актер Роберт Инглунд.

Съемки четвертого сезона стартовали в феврале 2020 года, однако Netflix приостановил производство в середине марта из‑за пандемии коронавирусной инфекции. К работе над проектом команда вернулась в конце сентября.

«Очень странные дела» — фантастический хоррор, главные роли в котором сыграли Вайнона Райдер, Милли Бобби Браун и Финн Вулфард. В сериале рассказывается о детях, ставших свидетелями паранормальных явлений, которые тайно изучает правительство. Проект стартовал в 2016 году.

Ранее «Скотч» сообщал, что американские ученые доказали любовь кошек к воображаемым коробкам.

Чтобы протестировать визуальное восприятие кошек, специалисты провели эксперимент. Владельцы кошек должны были разместить на полу специальный квадрат Каниши, который создают иллюзию этой геометрической фигуры за счет четырех уголков, и наблюдать за поведением кошек. Рядом располагался обычный квадрат со сплошными сторонами из клейкой ленты.