Украинский композитор записал звучание пианино из Чернобыльской зоны
Второй год подряд музыка Владимира Савина играет 26 апреля на центральной площади Припяти перед Дворцом культуры «Энергетик»
Украинский композитор Владимир Савин записал звучание двадцати пианино из покинутого города Припяти для проекта Pripyat Pianos. На сбор материала ушло 7 лет. За это время Савин съездил в Припять больше 25 раз. В разных частях города ему удалось найти два десятка инструментов.
«Город заполнен пианино, я предполагаю, что их около сотни. Часть из них повредили мародеры, еще часть непригодна из-за влияния природных условий, и последняя часть, сама ценная, — те, что меньше всего пострадали от эрозии и радиации. Такие пианино находятся в непопулярных местах города. Именно на их поиск уходило больше всего времени», — говорит композитор. Ему приходилось записывать звучание каждой клавиши с разной силой нажатия: от самого легкого до самого сильного. Садиться за инструмент, по словам Савина, нельзя — везде радиоактивная пыль.
Позже оказалось, что один из персональных гидов композитора возил в Припять автора сценария сериала «Чернобыль» Крэйга Мазина. На вопрос, не планировал ли он предоставить свою музыку создателям сериала, Владимир отвечает, что узнал о нем уже на стадии постпродакшна.
Джерело: Bird In Flight