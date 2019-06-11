Украинский композитор записал звучание пианино из Чернобыльской зоны

Украинский композитор Владимир Савин записал звучание двадцати пианино из покинутого города Припяти для проекта Pripyat Pianos. На сбор материала ушло 7 лет. За это время Савин съездил в Припять больше 25 раз. В разных частях города ему удалось найти два десятка инструментов.

«Город заполнен пианино, я предполагаю, что их около сотни. Часть из них повредили мародеры, еще часть непригодна из-за влияния природных условий, и последняя часть, сама ценная, — те, что меньше всего пострадали от эрозии и радиации. Такие пианино находятся в непопулярных местах города. Именно на их поиск уходило больше всего времени», — говорит композитор. Ему приходилось записывать звучание каждой клавиши с разной силой нажатия: от самого легкого до самого сильного. Садиться за инструмент, по словам Савина, нельзя — везде радиоактивная пыль.

Позже оказалось, что один из персональных гидов композитора возил в Припять автора сценария сериала «Чернобыль» Крэйга Мазина. На вопрос, не планировал ли он предоставить свою музыку создателям сериала, Владимир отвечает, что узнал о нем уже на стадии постпродакшна.