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    Жизнь

    Умер блюз-музыкант Доктор Джон – шестикратный лауреат Грэмми

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    Доктор Джон - Умер блюз-музыкант Доктор Джон – шестикратный лауреат Грэмми
    Доктор Джон

    Исполнителю было 77 лет

    В США умер легендарный музыкант, шестикратный лауреат премии Грэмми Доктор Джон (настоящее имя – Малколм Джон Ребеннэк-младший). Ему было 77 лет.

    В заявлении семьи, опубликованном в твиттере музыканта, говорится, что Доктор Джон умер на рассвете 6 июня от сердечного приступа.

    «Член Зала славы рок-н-ролла, шестикратный победитель «Грэмми», автор песен, композитор, продюсер и исполнитель, он создал уникальное сочетание в музыке, отражавшее дух его родного Нового Орлеана, который всегда был в его сердце», – говорится в сообщении.

    Ребеннэк родился в Новом Орлеане, где выступал в качестве сессионного музыканта. Затем перебрался в Лос-Анджелес. Сольная карьера Доктора Джона пошла вверх в 1968 году после выпуска альбома Gris Gris. Доктор Джон стал известен благодаря своему эклектическому подходу к творчеству: в своей музыке он искусно соединял блюз, рок-н-ролл и психоделический рок. За свою карьеру она записал 20 альбомов.

     

    Джерело: Esquire

    музыка умер
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