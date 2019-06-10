Тона Матвиенко сняла в новом клипе свою дочь и сына Билык



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тоня Матвиенко

Украинская артистка представила трогательное видео

Новая видеоработа дочки знаменитой украинской певицы Нины Матвиенко презентовала новую видеоработу. Автором музыкальной композиции стал муж певицы - Арсен Мирзоян.

«Первый год жизни ребенка – непростой для родителей. Арсен всегда был рядом. Он на своем опыте знает, что для родителей значат детские слезы, и какую радость доставляет детский смех. В этой песне – искренние слова», – так прокомментировала новое видео Тоня Матвиенко.

По словам артистки, в съемках клипа приняли участие 23 ребенка. Среди них были и дети певицы Ирины Билык и телеведущей Валентины Хамайко, а также маленькая дочь Тони и Арсена, Нина.

Также стоит отметить, что в записи композиции приняли участие участники киевского детского фольклорного коллектива «Зернятко».

Джерело: ТСН