Украинский модельер трижды был на волоске от смерти

Дизайнер отметил, что больше не боится смерти

Известный украинский дизайнер Андре Тан заявил, что не боится смерти и объяснил, почему. Оказывается, звезда трижды мог проститься с жизнью. В частности, его спасли врачи после рождения.

«Впервые я это пережил сразу после рождения – врачи меня откачивали кислородной подушкой. Еще не открыв глаза, чтобы увидеть жизнь, я уже успел заглянуть за кулисы смерти», – сообщил он.

Затем Тан попал в жуткую аварию в горах Америки в Аспене, где отдыхал с подругой. Дизайнер отметил, что тогда чудом выжил.

«Очнувшись, я подумал, что уже в раю: абсолютно все было белым. Тогда я не понимал, что это сработавшая подушка безопасности авто, а сама машина в тот момент весела над обрывом после того, как в нас въехал огромный грузовик. Как сейчас помню: это случилось 11 января», – рассказал знаменитость.

А третий раз у Андре случилось духовное перерождение во время приема аяуаски год назад в январе.

«Какой-то смертный месяц... Когда ты оказываешься на грани смерти, к тебе приходит новое осознание и восприятие мира вокруг. Умирают старые клетки, старая жизнь, вы входите в новый режим. Все клетки нашего организма обновляются каждые 5 лет, а это значит, что по сути, с этой периодичностью мы и перерождаемся. Но смерти я не боюсь также по еще одной причине. Если сегодня вечером мне суждено будет умереть, я откровенно скажу себе: да, это была классная жизнь! А значит и умереть не так уж и страшно! Я вообще считаю, что маленькая смерть к лицу каждому. Хотите взбодриться? Подумайте о смерти!», – отметил он.

Ранее «Скотч» сообщал, что Андрей Данилко публично залез за пазуху Оле Поляковой.

Данилко решил проверить декольте певицы после того, как она вернулась со сцены, где выступал участник под маской Поросенка, обратно на свое место – за стол звездных детективов.

«У тебя в сисях метафан. Ты не боишься?» – заявил Данилко, после чего полез к Поляковой в декольте и начал что-то оттуда вынимать.