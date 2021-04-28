Украинский певец-вегетарианец представил рюкзаки от сервиса такси

Солист группы «Агонь» присоединился к green-инициативе сервису вызова авто, цель которой — привлечь внимание к проблеме утилизации отходов

22 апреля, ко Всемирному дню Земли, онлайн-сервис Uklon презентовал проект Rebord — лимитированную коллекцию апсайклинг-сумок, созданных из переработанных рекламных материалов. Лицом этого проекта стал участник группы Агонь Антон Савлепов, убежденный вегетарианец, больше 10 лет продвигающий идеи здорового образа жизни и социальной ответственности.

Идея Rebord проста: показать общественности яркий пример того, как можно повторно использовать отходы производства и создавать из них новые вещи. В данном случае речь о рекламных баннерах, которые изготавливаются из винила (и других вредных для окружающей среды материалов) и активно используются в наружной рекламе. На сегодняшний день не существует экологического механизма утилизации таких отходов, поэтому отслужившие свое баннера десятками тысяч тонн отправляют на мусорные свалки и сжигают. Их последующее полное разложение займет более 500 лет.