Киевская инстадива-миллионник похвасталась грудью после пластики (фото)

Блогерша показала пикантное пляжное фото

25-летняя София Стужук показала, как выглядит после операции по увеличению бюста. Фотомодель и блогер в восторге от полученного результата.

Прошел месяц с того момента, как многодетная мама вновь легла под нож. София сейчас восстанавливает силы в США. Она отдыхает вместе с детьми и бойфрендом Андреем Шатырко. Инстадива наслаждается теплом у Тихого океана.

Стужук показала пикантное пляжное фото. Популярная киевская модель позировала в черном бикини. Она сделала селфи, прикрыв глаза от палящего солнца. Многодетная мама поделилась впечатлениями от радикального бьюти-преображения.

instagram.com/sofia_stuzhuk/

«Я очень рада, что решилась. Я могу позволить себе одежду, которую всегда хотела носить, я чувствую себя сексуальнее, мне удобнее физически, что ничего никуда не утекает. И это красиво! Для меня это эстетично! Вообще, все равно, как кому. Большие, кукольные, ненатуральные — мне идеальные, мне нравится! Это самое главное. Андрею тоже. Все те адские мучения того стоили!» — восхитилась София.

Инстадива уточнила, что хирург сделал ей якорную подтяжку и вшил имплант объемом 450 мл. Первые два дня пациентка чувствовала сильную боль и замечала отек. На третий день у нее случилась истерика – она рыдала, жалуясь другу. «Боль была, которую я вообще никак не ожидала. Никакие там роды и рядом не стояли. Это было адски больно первые несколько дней. Просто адски», – посетовала красотка.

Ранее «Скотч» сообщал, что брак певца Дзидзьо трещит по швам. Супруги уже девять месяцев не живут вместе.

«Тема сложная. Мы договорились развестись. Давно уже. Поэтому, мы только хотим это сделать красиво. Мы это приняли трезво, разумно, обдумывали и поняли, что это будет лучше», – заявил артист.

Также знаменитость ответил на упреки бывшей возлюбленной в том, что он не хотел детей и намеки на то, что Михаил Хома ей изменял.