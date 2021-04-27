Тимберлейк извинился перед Бритни Спирс спустя почти 20 лет после расставания

Пара встречалась с 1998 по 2002 год

Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк были одной из самых красивых молодых пар Голливуда в начале нулевых. Обе восходящие звезды начали свою карьеру в «Клубе Микки-Мауса». Их роман был ярким, но пара все-таки рассталась в 2002-м.

Джастин Тимберлейк решил связаться по телефону со своей экс-возлюбленной после показа документального фильма о Бритни Спирс и об опекунстве ее отца Framing Britney. Там показали моменты из его старых интервью, где певец нелицеприятно высказывается о своей бывшей девушке. Тимберлейк хотел попросить прощения за неуместные комментарии.

Инсайдер рассказал журналу Closer: «У них был длинный эмоциональный телефонный разговор, во время которого он объяснил, что его поведение — это то, о чем он давно сожалеет, и сказал Бритни, что хочет лично извиниться и исправить ситуацию, и она это очень ценит. Бритни сказала, что простила его, и добавила, что было бы здорово увидеть его после всех этих лет и встретиться с его женой и детьми. Джастин согласился, он с удовольствием готов провести встречу».

Напомним, пара встречалась с 1998 по 2002 год. Джастин говорил о расставании как о «душераздирающем» моменте, а Бритни говорила, что ей «больно, но она пыталась принять это как опыт». Сейчас Джастин счастлив в браке с актрисой Джессикой Билл, пара вместе уже почти 10 лет. А Бритни последние четыре года состоит в отношениях с Сэмом Асгари.

Ранее «Скотч» сообщал, что брак певца Дзидзьо трещит по швам. Супруги уже девять месяцев не живут вместе.

«Тема сложная. Мы договорились развестись. Давно уже. Поэтому, мы только хотим это сделать красиво. Мы это приняли трезво, разумно, обдумывали и поняли, что это будет лучше», – заявил артист.

Также знаменитость ответил на упреки бывшей возлюбленной в том, что он не хотел детей и намеки на то, что Михаил Хома ей изменял.