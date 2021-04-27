Победитель «Караоке на Майдане» погиб из-за обвала в шахте

У певца осталась жена и двое маленьких сыновей

Участник «Х-фактор» и «Караоке на Майдане» Дмитрий Курасов погиб при обвале шахты. Трагедия произошла 23 апреля в Павлограде.

Об этом сообщили на странице областной общественно-политической газеты «ТН-Экспресс».

Во время демонтажных работ случился обвал – один человек погиб и один был травмирован. Погибшего горняка искали несколько часов и обнаружили уже без признаков жизни.

Позже стало известно, что погибший – это 29-летний Дмитрий Курасов. Он был известен, как певец и музыкант, победитель многих украинских вокальных конкурсов и телешоу. Зрители его помнят по выступлению на шоу «Караоке на Майдане», а также по участию в «Х-фактор».

Дмитрий Курасов не дожил всего месяц до своего 30-летия. У него осталась жена и двое маленьких сыновей – год и пять лет. Он бы известен в родном городе, так как участвовал во всех фестивалях, праздниках и неоднократно выступал на различных мероприятиях.

«Я не знаю, когда он спал и отдыхал. Он и на шахте работал, и на свадьбах пел и играл, и подрабатывал, и выступал. Он отличный друг, муж и отец. Был настоящим живчиком. Спешил все успеть, будто чувствовал, что рано уйдет. Мы не можем поверить в это горе», – сообщила подруга семьи Ирина.

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