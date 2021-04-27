  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус
    Жизнь

    Победитель «Караоке на Майдане» погиб из-за обвала в шахте

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Участник &laquo;Х-фактор&raquo; и &laquo;Караоке на Майдане&raquo; Дмитрий Курасов - Победитель «Караоке на Майдане» погиб из-за обвала в шахте
    Участник «Х-фактор» и «Караоке на Майдане» Дмитрий Курасов
    facebook.com/tnexpresspv/

    У певца осталась жена и двое маленьких сыновей

    Участник «Х-фактор» и «Караоке на Майдане» Дмитрий Курасов погиб при обвале шахты. Трагедия произошла 23 апреля в Павлограде.

    Об этом сообщили на странице областной общественно-политической газеты «ТН-Экспресс».

    Во время демонтажных работ случился обвал – один человек погиб и один был травмирован. Погибшего горняка искали несколько часов и обнаружили уже без признаков жизни.

    Позже стало известно, что погибший – это 29-летний Дмитрий Курасов. Он был известен, как певец и музыкант, победитель многих украинских вокальных конкурсов и телешоу. Зрители его помнят по выступлению на шоу «Караоке на Майдане», а также по участию в «Х-фактор».

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Победитель «Караоке на Майдане» погиб из-за обвала в шахте
    Победитель «Караоке на Майдане» погиб из-за обвала в шахте
    Победитель «Караоке на Майдане» погиб из-за обвала в шахте
    Победитель «Караоке на Майдане» погиб из-за обвала в шахте

    Дмитрий Курасов не дожил всего месяц до своего 30-летия. У него осталась жена и двое маленьких сыновей – год и пять лет. Он бы известен в родном городе, так как участвовал во всех фестивалях, праздниках и неоднократно выступал на различных мероприятиях.

    «Я не знаю, когда он спал и отдыхал. Он и на шахте работал, и на свадьбах пел и играл, и подрабатывал, и выступал. Он отличный друг, муж и отец. Был настоящим живчиком. Спешил все успеть, будто чувствовал, что рано уйдет. Мы не можем поверить в это горе», – сообщила подруга семьи Ирина.

    Читайте также: В США скончался любимый режиссер Квентина Тарантино

    Теги: знаменитости умер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies