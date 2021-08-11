Украинскому шоумену пришлось сдавать анализы перед тем, как вступить в отношения с Билык

Шоумен подчеркнул, что он ради любви готов на все

Известный украинский певец и шоумен Дмитрий Коляденко признался, что у него вместе с певицей Ириной Билык была настолько большая любовь, что первое время влюбленные воздерживались от интима. Когда пара пришла к следующему этапу отношений, шоумену пришлось сделать несколько визитов в клинику.

Об этом Коляденко поделился за кулисами талант-шоу "Співають всі!" на телеканале Украина. Он отметил, что такие меры необходимы были, чтобы доказать серьезность своих намерений.

«Меня ее личный водитель отвез в медицинский центр, где я сдал анализы. Более того, мы ждали результаты 2 недели. Представляете, насколько все серьезно! Мы терпели и ничего страшного», – рассказал Коляденко.

Шоумен подчеркнул, что он ради любви готов на все.

«Я не люблю презервативы, поэтому берегу себя и партнершу. Я люблю, чтобы было по любви и без всякой химии. Но для этого нужно сдавать анализы и ждать результаты», – подытожил Дмитрий.

Ранее «Скотч» сообщал, что экс-супруг Ани Лорак засветил свою новую пассию.

Пара вместе посетила свадьбу друзей во Львове. Соответствующие фото и видео мужчина запостил в своих Instagram-stories. Так, счастливые влюбленные улыбаясь позировали на камеру.

Заметим, 31 января в 2019 году певица Ани Лорак официально развелась с Муратом. Поводом для такого решения звезды стали многочисленные измены мужа.