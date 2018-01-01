Во время премии «Viva! Самые красивые-2018» произошло чп

О неприятном инциденте рассказал один из участников номера Златы Огневич

2 февраля во Дворце «Украина» состоялась церемония вручения премии «Viva! Самые красивые 2018». Но пока украинские знаменитости блистали на сцене и позировали фотографам глянцевых изданий, в одну из гримерок пробрались воры. Об этом на своей странице в соцсети рассказал один из участников команды украинской певицы



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О неприятном инциденте рассказал один из участников номера Златы Огневич

2 февраля во Дворце «Украина» состоялась церемония вручения премии «Viva! Самые красивые 2018». Но пока украинские знаменитости блистали на сцене и позировали фотографам глянцевых изданий, в одну из гримерок пробрались воры. Об этом на своей странице в соцсети рассказал один из участников команды украинской певицы Златы Огневич Андрей Виблый.

Дорогие друзья , товарищи по цеху! Вчера был замечательный вечер «Viva» в Дворце Украина. Я участвовал в постановке номера Златы Огневич. Но вечер закончился не лучшим образом. Наша гримерка была вскрыта и ограблена. Пострадало шесть человек», - написал Виблый.

По словам Андрея, вынесли практически все: барсетки, кошельки с документами, рюкзак с компьютером.

«Схема Дворца «Украины» в этом плане наработана! Хочу предупредить всех! Будьте предельно внимательными! Берегите себя и все что вам дорого!», - отметил Виблый.

Стоит отметить, что это не единственная неприятность, которая произошла во время церемонии. Во время выступления Оли Поляковой, которая в этом году стала «Самой красивой женщиной», неожиданно вышла из строя аппаратура.