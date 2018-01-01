Оля Полякова и Олег Винник стали самыми красивыми украинцами

2 февраля, во дворце «Украина» состоялась церемония вручения премии Viva! Самые красивые 2018.

В этом году за звание самых красивых боролись 63 женщины и 63 мужчины - украинские знаменитости, публичные люди, звезды спорта, кино и театра. На протяжении нескольких месяцев поклонники премии сначала голосовали за своих любимчиков на сайте журнала Viva, а потом отправляли смски. Вплоть до последнего дня, украинцы гадали, кто же из 126



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Оля Полякова и Олег Винник

2 февраля, во дворце «Украина» состоялась церемония вручения премии Viva! Самые красивые 2018.

В этом году за звание самых красивых боролись 63 женщины и 63 мужчины - украинские знаменитости, публичные люди, звезды спорта, кино и театра.

На протяжении нескольких месяцев поклонники премии сначала голосовали за своих любимчиков на сайте журнала Viva, а потом отправляли смски.

Вплоть до последнего дня, украинцы гадали, кто же из 126 претендентов станет победителем.

И так, по итогам зрительского голосования победителями премии «Viva! Самые красивые-2018» назвали двух популярных артистов Украины - Ольгу Полякову и Олега Винника.

«Я, конечно, собираю стадионы, но не стал артистом года. Потому что большая красота - великая сила! Спасибо, счастья нам и мира! И давайте делать этот мир красивым», - прокомментировал свой новый «титул» главный романтик Украины Олег Винник.

В свою очередь, Оля Полякова, принимая награду, поблагодарила со всю свою команду и любимого супруга. Артистка призналась, что муж Вадим каждый день говорит ей о том, что она самая красивая на свете.

«Вы знаете, я всегда знаю, что если я заготовлю речь, то я никогда не побеждаю. Так получалось всю мою жизнь. Поэтому я никогда ничего не заготавливаю. И сегодня я не просто ничего не заготовила, сегодня даже моего мужа в зале нету! И нет в зале моей мамы. А знаете, почему? Она не приехала сегодня, и… Она сказала: «А чего ехать? Ты все равно не победишь…» На что я сказала: «Как? Почему? Я что, не красивая?» Она говорит: «Да нет, ты красивая. Просто ты несерьезная. И ты все время у тебя все хи-хи, ха-ха. И люди не верят в твою глубину, не видят или делают вид, что не хотят видеть твои таланты. И поэтому тебе ничего не светит», - сказала со сцены Полякова.

Обладательницей титула «Мама года» стала ведущая «Светской жизни» Екатерина Осадчая. Специальными статуэтками «Выбор Viva!» были награждены Сергей Бабкин и фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина.

Но конечно же, на церемонии не обошлось без конфузов. Во время выступления Оли Поляковой неожиданно вышел из строя микрофон. Но артистка не растерялась и начала импровизировать вместе с ведущим церемонии Владимиром Остапчуком.

На протяжении 15 минут, пока специалисты занимались устранением возникшей проблемы, артистка и ведущий веселили публику и даже пытались спеть дуэтом «I Wanna Be Loved By You».

Но на этом история не закончилась. Во время исполнения популярной песни «Бывший» у Оли Поляковой порвался сценический костюм и главная «cуперблондинка» Украины осталась без юбки.

Стоит отметить, что без юбки Оля Полякова смотрелась на рояле еще более эффектно, а зрители смогли насладится стройными ногами артистки. Правда, для телевизионной версии номер Оли Поялковой пришлось переснять.

Фото: Рома Горбун, журнал Viva!, Facebook.