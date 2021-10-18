Умерла 73-летняя эпатажная светская львица Елена Волк (фото)
Киевлянка снималась в кино и рекламных роликах
В Киеве ночью в субботу, 16 октября, умерла эпатажная модель Елена Волк. Женщине, которую называли киевской тусовщицей и светской львицей, было 73 года.
Она ушла из жизни, находясь в реанимации городской больницы №7, хотя изначально попала в неврологическое отделение. Компьютерная томография показала очаги старого инсульта в головном мозге, сообщил врач медучреждения «Комментариям».
Друзья модели в Instagram опубликовали последнее фото Елены, сделанное два дня назад, 14 октября.
«Мы все запомним ее как яркую, энергичную и жизнерадостною женщину. Елена, нам будет очень Вас не хватать», – сказано в сообщении.
Киевлянка, которой вскоре должно было исполниться 74 года, снималась в кино и рекламных роликах, принимала участие в показах и фотосессиях, посещала ночные клубы. Она также активно вела аккаунт в TikTok с молодым музыкантом, где на нее были подписаны тысячи фолловеров.
«Я активная, меня нельзя закрыть дома. Я никакая не бабушка, меня на лавочку возле подъезда не посадишь. С мая я каждый день на пляжах – танцую под любую музыку, фотографируюсь, даю интервью», – говорила Елена в недавнем интервью для Новини.Live.
По слухам, в последнее время она жила с 38-летним мужчиной. Официальный муж Вовк умер 19 лет назад – брак продлился 25 лет.
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