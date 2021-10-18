Умерла 73-летняя эпатажная светская львица Елена Волк (фото)

Киевлянка снималась в кино и рекламных роликах

В Киеве ночью в субботу, 16 октября, умерла эпатажная модель Елена Волк. Женщине, которую называли киевской тусовщицей и светской львицей, было 73 года.

Она ушла из жизни, находясь в реанимации городской больницы №7, хотя изначально попала в неврологическое отделение. Компьютерная томография показала очаги старого инсульта в головном мозге, сообщил врач медучреждения «Комментариям».

Друзья модели в Instagram опубликовали последнее фото Елены, сделанное два дня назад, 14 октября.

«Мы все запомним ее как яркую, энергичную и жизнерадостною женщину. Елена, нам будет очень Вас не хватать», – сказано в сообщении.

Киевлянка, которой вскоре должно было исполниться 74 года, снималась в кино и рекламных роликах, принимала участие в показах и фотосессиях, посещала ночные клубы. Она также активно вела аккаунт в TikTok с молодым музыкантом, где на нее были подписаны тысячи фолловеров.

«Я активная, меня нельзя закрыть дома. Я никакая не бабушка, меня на лавочку возле подъезда не посадишь. С мая я каждый день на пляжах – танцую под любую музыку, фотографируюсь, даю интервью», – говорила Елена в недавнем интервью для Новини.Live.

По слухам, в последнее время она жила с 38-летним мужчиной. Официальный муж Вовк умер 19 лет назад – брак продлился 25 лет.

Ранее «Скотч» сообщал, что новый образ Зеленской вызвал оживленный спор в сети.

Модный наряд Зеленской состоит из двух частей. Сдержанный верх с V-образным вырезом, подпоясанный поясом, и юбка с двумя широкими складками. Костюм Зеленской очень напоминает тот, который носила главная героиня Алисы Фрейндлих в фильме «Служебный роман».