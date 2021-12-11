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    Ургант Лободе: У вас видно трусы (фото)

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    Месяц назад Лобода появилась на украинском телеканале Интер - Ургант Лободе: У вас видно трусы (фото)
    Месяц назад Лобода появилась на украинском телеканале Интер
    Фото: instagram.com/lobodaofficial

    Светлана Лобода призналась, что отметит Новый год в Москве на корпоративе

    Певица Светлана Лобода, которая долгое время работает в России, появилась в программе в «Вечерний Ургант» в прозрачном платье. «Вы понимаете, что у вас видно трусы?» – спросил ведущий, сообщает Стархит. Светлану не смутила такая реплика. Она поспешила отметить, что вышла не в нижнем белье, а в шортах «очень плотного материала».

    Светлана поспешила оправдаться, что вышла не в нижнем белье. Фото: instagram.com/vecherniy_urgant
    Светлана поспешила оправдаться, что вышла не в нижнем белье. Фото: instagram.com/vecherniy_urgant

    Певица пожаловалась, что вынуждена совершать много перелетов из-за переезда в Европу. Звезда не раскрывает, где теперь поселилась вместе с детьми и мамой, но намекнула, что местная погода ее радует: «Живу у теплого моря. Уже около года. Младшая дочь сейчас там, старшая – здесь, в Москве. В общем, я их вожу туда-сюда. Они много проводят времени с мамой».

    Новый год, по словам артистки, она отметит в Москве: «В 12 ночи буду выступать в Барвихе с маленьким перфомансом вместе с Григорем Лепсом».

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    Теги: Світлана Лобода Иван Ургант шоу-бизнес шоу новости
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    Ургант Лободе: У вас видно трусы (фото)