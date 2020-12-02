«Возвращение королевы!»: 46-летняя Кейт Мосс украсила обложку глянца (фото)

Звезда подиумов предстала сразу в трех эффектных образах

Икона мира моды 90-х годов, британская топ-модель Кейт Мосс, доказала, что она так же хороша, как и в начале своей карьеры. Кейт дебютировала на обложке всемирно известного глянца, когда ей было 19 лет. Тогда у модели было прозвище «Танк», потому что она могла веселиться на вечеринках до утра, а на следующий день как ни в чем не бывало пойти на примерку или съемку.

Сейчас Мосс признается, что все это в прошлом. Теперь ей нужно минимум восемь часов сна, иначе целый день у нее будет плохое настроение. Тусовки и коктейли сменились йогой, которая помогает звезде обрести душевное равновесие. Но если образ жизни Кейт уже другой, то ее внутренний огонь, красота и любовь к откровенным съемкам остались неизменны.

Спустя 28 лет с момента появления на первой обложке британского Vogue модель вновь украсила глянец. Она снялась для двух специальных номеров. Мосс без белья предстала в объективе дуэта фотографов Мерта Аласа и Маркуса Пиггота. На одном из снимков звезда позировала в черном облегающем платье Hedi Sliman на бретелях и чокере с розой. Умопомрачительное декольте наряда придало образу страсти.

Публика пришла в восторг от кадров. Коллеги, друзья и поклонники осыпали модель комплиментами. «Кейт много не бывает! Прекрасно вновь ее видеть на обложке!», «Шикарная!», «Икона вернулась!», «Кейт выглядит очень круто! Богиня!», «Кейт, мы скучали во твоему сексу и драйву!», «Сразу две обложки с Мосс — лучшая новость дня!», «Триумфальное возвращение королевы!» — написали в Сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что Потап резко ответил украинцам на критику клипа Дорофеевой и будущего дуэта с Бузовой.

Продюсер назвал соотечественников долбодятлами и заявил, что буде делать все, что пожелает.

«Поэтому я хочу, чтобы вы меня услышали и поняли. Экспансия украинского музыки начинается не с треков на украинском, а из присутствия. Нас нет. Нас не слышат. Артисты едут из Украины. А те, кто остается, попадает под пресс таких долбодятлов, как ты», - заявил Потап.