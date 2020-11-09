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    Шоу-биз

    В 51 выглядит на 21: модель в откровенном купальнике удивила фанатов (фото)

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    Датская супермодель Хелена Кристенсен - В 51 выглядит на 21: модель в откровенном купальнике удивила фанатов (фото)
    Датская супермодель Хелена Кристенсен
    instagram.com/helenachristensen/

    Подписчики Кристенсен восхитились фигурой женщины в комментариях под публикацией

    Датская супермодель Хелена Кристенсен снялась в пляжной одежде собственного бренда и удивила поклонников. Серия снимков появилась на ее странице в Instagram.

    51-летнюю манекенщицу запечатлели на фоне океана в слитном купальнике с глубоким декольте марки Staerk&Christensen. Знаменитость также попозировала на пляже в сиреневом парео, которое она повязала на бедрах. Ее образ дополнили несколько украшений, а именно браслет и солнцезащитные очки.

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    В 51 выглядит на 21: модель в откровенном купальнике удивила фанатов (фото)
    В 51 выглядит на 21: модель в откровенном купальнике удивила фанатов (фото)
    В 51 выглядит на 21: модель в откровенном купальнике удивила фанатов (фото)
    В 51 выглядит на 21: модель в откровенном купальнике удивила фанатов (фото)
    В 51 выглядит на 21: модель в откровенном купальнике удивила фанатов (фото)
    В 51 выглядит на 21: модель в откровенном купальнике удивила фанатов (фото)
    instagram.com/helenachristensen/

    Автором снимков выступила датская фотохудожница Майкен Лауритсен (Maiken Lauritsen). Подписчики Кристенсен восхитились ее фигурой в комментариях под публикацией. «Ты вообще не стареешь!», «Великолепная», «Невозможная красота», «Посмотрите на эту фигуру», «У тебя прекрасное тело», — высказывались фанаты.

    Ранее «Скотч» сообщал, что врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал главную странность коронавируса, которая его больше всего пугает.

    Специалист рассказал, что постоянно сталкивается с ситуацией, когда у людей с явными и не вызывающими никаких сомнений симптомами коронавируса тесты показывают отрицательный результат.

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