Элегантная Тина Кароль украсила обложку книги Vogue

В книгу вошли 60 фотосессий украинских женщин, вышедших на страницах журнала за всю историю его существования

Тина Кароль украсила обложку коллекционного издания книги Ukrainian Women in Vogue, которую команда Vogue UA посвятила украинским женщинам, меняющим мир здесь и сейчас.

Впервые в истории @vogue_ukraine на обложке украинская звезда и выбором редакции стала поп-дива Тина Кароль.

Портретный снимок певицы, автором которого является американский фотограф украсил обложку книги Vogue, куда вошли 60 фотосессий украинских женщин, вышедших на страницах журнала за всю историю его существования.

«Лучшие кадры из съемок Vogue UA превращают эту книгу в настоящую антологию феминизма и моды. Стильные образы 60 выдающихся украинок, которые нашли дело своей жизни, – источник вдохновения на все времена», – говорит главный редактор Vogue UA @mrphilippvlasov

«Для меня большая честь украсить обложку книги Vogue и быть в ней рядом с женщинами, которые не только нашли дело своей жизни и достигли в нем успеха, а и вдохновляют других идти за своей мечтой и историей своего успеха представляют Украину в мире», – добавляет Тина Кароль.

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