«Танцы со звездами 2020»: кто вылетел в одиннадцатом эфире

Самые высокие оценки судьи отдали экс-участнице «Виа Гры» Санте Димопулос и Максу Леонову

Вчера состоялся 11 эфир «Танцев со звездами». Участники исполнили по два танца: один с родными, другой со своими партнерами. Две пары, которые набрали меньше всего голосов судей и телезрителей, танцевали «танец за жизнь»: Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, и Сергей Танчинец и Яна Цибульская. Судьи решили, что проект покинет лидер группы «Без Обмежень» Сергей Танчинец и Яна Цибульская.

Самые высокие оценки судьи отдали экс-участнице «Виа Гры» Санте Димопулос и Максу Леонову. Пара получила максимальное количество баллов за два танца.

В этот вечер Санта продемонстрировала страстное танго, а также показала танец вместе со своими детьми.

Ранее «Скотч» сообщал, что врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал главную странность коронавируса, которая его больше всего пугает.

Специалист рассказал, что постоянно сталкивается с ситуацией, когда у людей с явными и не вызывающими никаких сомнений симптомами коронавируса тесты показывают отрицательный результат.