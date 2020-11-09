«Танцы со звездами 2020»: «Экс-«Виа Гра» впервые показала своих дочерей

Артистка с девушками исполнила чувственный фольк

В минувшем одиннадцатом эфире проекту «Танцы со звездами», во время которого на паркет участники выходят на паркет с родными выступила Надежда Мейхер с дочерьми.

Артистка впервые показала своих девушек Анну и Марию на публике, причем, как она заметила, что это была просьба именно ее старшей дочери.

Семейный трио исполнило чувственный фольк под песню Нины Матвиенко — «Квітка душа». В номере босоногая Надежда вышла на паркет с девочками в похожих белых платьях.

Судьи проекту высоко оценили семейный номер трио, а приглашена судья Ксения Мишина назвала Надежду своим безоговорочным фаворитом.

Ранее «Скотч» сообщал, что врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал главную странность коронавируса, которая его больше всего пугает.

Специалист рассказал, что постоянно сталкивается с ситуацией, когда у людей с явными и не вызывающими никаких сомнений симптомами коронавируса тесты показывают отрицательный результат.