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    Шоу-биз

    «Танцы со звездами 2020»: «Экс-«Виа Гра» впервые показала своих дочерей

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    Певица Надежда Мейхер - «Танцы со звездами 2020»: «Экс-«Виа Гра» впервые показала своих дочерей
    Певица Надежда Мейхер
    instagram.com/nadyameiher/

    Артистка с девушками исполнила чувственный фольк

    В минувшем одиннадцатом эфире проекту «Танцы со звездами», во время которого на паркет участники выходят на паркет с родными выступила Надежда Мейхер с дочерьми.

    Артистка впервые показала своих девушек Анну и Марию на публике, причем, как она заметила, что это была просьба именно ее старшей дочери. 

    Семейный трио исполнило чувственный фольк под песню Нины Матвиенко — «Квітка душа». В номере босоногая Надежда вышла на паркет с девочками в похожих белых платьях.

    Судьи проекту высоко оценили семейный номер трио, а приглашена судья Ксения Мишина назвала Надежду своим безоговорочным фаворитом.

    Ранее «Скотч» сообщал, что врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал главную странность коронавируса, которая его больше всего пугает.

    Специалист рассказал, что постоянно сталкивается с ситуацией, когда у людей с явными и не вызывающими никаких сомнений симптомами коронавируса тесты показывают отрицательный результат.

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