В декабре выйдет украинский мистический детектив «Тот, кто не спит»

Новый фильм расскажет о пропавшем поезде метро

Главная сериальной премьерой декабря на телеканале «Интер» станет «Тот, кто не спит». «Пять часов назад в Киеве пропал поезд метро. Он ушел со станции Академгородок и через 42 секунды целый поезд растворился в тоннеле». Так начинается промо-ролик нового сериала «Тот, кто не спит», который для



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Новый фильм расскажет о пропавшем поезде метро

Главная сериальной премьерой декабря на телеканале «Интер» станет «Тот, кто не спит».

«Пять часов назад в Киеве пропал поезд метро. Он ушел со станции Академгородок и через 42 секунды целый поезд растворился в тоннеле». Так начинается промо-ролик нового сериала «Тот, кто не спит», который для телеканала «Интер» сняла продакшн-студия Accel Time Production. «Тот, кто не спит» – детектив с элементами научной фантастики и драмы, сообщает «Главком».

В центре сюжета нового сериала – экстравагантная, довольно разношерстная, но сплоченная команда частных детективов. Они берутся за необычные дела, которые не в силах расследовать официальные структуры. Порой их расследования открывают весьма неожиданные тайны, за которыми кроются не только преступления. Этих детективов сложно удивить, ведь они и сами не совсем обычны - с точки зрения рядового обывателя.

Один из главных героев в команде детективов – Фил, который никогда не спит и совершенно не помнит своего прошлого. Зато он намного лучше других видит и понимает реальность. Его играет известный актер Кирилл Дыцевич («Ради любви я все смогу», «Запретная любовь»). Также в главных ролях – Олег Савкин, Олеся Фаттахова, Александр Яцко, Ирина Мельник, Федор Гуринец.

– Такого рода драматургического материала за последнее время в нашем телепространстве я не встречал. В сюжете сплетены несколько жанров: и детектив, и научная фантастика, и драма, – объясняет режиссер проекта Евгений Баранов.

Написать сценарий детектива с элементами научной фантастики не так уж просто. Поэтому сценаристу Андрею Соколовскому приходилось постоянно консультироваться с экспертами и специалистами в разных сферах – от прикладных наук до теологии и уфологии. Но работал он не только с консультантами. Пока писал этот сериал, зарегистрировался на сайтах четырех библиотек и девяти музеев.

У героев сериала есть «козырь» – Фил (Кирилл Дыцевич): парень никогда не спит и совершенно не помнит своего прошлого, зато лучше других видит и понимает реальность.

– История Фила начинается с того, что он приходит в себя посреди улицы в центре города в момент, когда на него неизвестно откуда свалился труп банкира. При этом не знает, кто он, что здесь делает и какой сейчас год. Его прошлое для него самого – загадка, которую тоже надо раскрыть, – говорит актер.

Съемки сериала проходили в Киеве и длились девять месяцев. Основное действие картины разворачивается в суперсовременном офисе детективного агентства, оснащенном всевозможными техническими новинками. Его «построили» в съемочном павильоне на Подоле, где также разместились другие локации: квартиры главных героев, ресторан, больница, полицейский участок. Киношникам пришлось почувствовать себя настоящими изобретателями: для съемок картины они придумали и создали десятки фантастических устройств и необычных аппаратов.

«Тот, кто не спит» – детектив с элементами научной фантастики. Но создатели подчеркивают, что в сюжете использовано много реальных фактов, в которые сложно поверить. «В нашем мире столько фантастики, что иногда диву даешься, почему мы ее не замечаем? – Говорит автор сценария Андрей Соколовский. – Когда мы с продюсером задумывали эту историю, то решили: почему бы не обратить внимание зрителя на те удивительные моменты, которые окружают нас и с которыми мы так свыклись, что перестали им удивляться?»

Как полагается в детективе, в сериале «Тот, кто не спит» много экшена: перестрелок, погонь, драк, аварий. Многие трюки актеры выполняли самостоятельно. Актерам сериала также пришлось совершенствоваться в обращении с холодным и огнестрельным оружием, а еще осваивать иностранные языки, среди которых – иврит и японский. Один из важных действующих персонажей в сериале – енот! Этот непоседливый и деловитый зверек живет в офисе агентства. Он член команды детективов, ее талисман. Таковым за время съемок енот стал и для всей съемочной группы сериала.