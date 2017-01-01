Телефонний терорист повідомив про замінування всіх станцій київського метро
- 24 Листопада, 18:59
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Поки евакуації у метрополітені немає
В українській столиці повідомили про замінування всіх станцій метро.
Про це повідомляють «Вартові Еспресо».
На міський номер метрополітену подзвонили невідомі, які сказали що всі станції метро заміновані.
Поки евакуації у метрополітені немає.
Нагадаємо, сьогодні 24 листопада надійшло повідомлення про замінування аеропорту «Київ».
Згодом стало відомо, що сьогодні в Україні одночасно «замінували» кілька аеропортів.
Наразі в поліції повідомили, що в столичному аеропорту вибухівку не знайшли.