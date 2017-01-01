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    Телефонний терорист повідомив про замінування всіх станцій київського метро

    Поки евакуації у метрополітені немає
    В українській столиці повідомили про замінування всіх станцій метро. Про це повідомляють «Вартові Еспресо». На міський номер метрополітену подзвонили невідомі, які сказали що всі станції метро заміновані. Поки евакуації у метрополітені немає. Нагадаємо, сьогодні 24 листопада надійшло повідомлення про замінування аеропорту
    • 24 Листопада, 18:59
    • Розсилка

    Поки евакуації у метрополітені немає

    В українській столиці повідомили про замінування всіх станцій метро.

    Про це повідомляють «Вартові Еспресо».

    На міський номер метрополітену подзвонили невідомі, які сказали що всі станції метро заміновані.

    Поки евакуації у метрополітені немає.

    Нагадаємо, сьогодні 24 листопада надійшло повідомлення про замінування аеропорту «Київ».

    Згодом стало відомо, що сьогодні в Україні одночасно «замінували» кілька аеропортів.

    Наразі в поліції повідомили, що в столичному аеропорту вибухівку не знайшли. 

     

    Київ метро замінування
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