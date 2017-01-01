Телефонний терорист повідомив про замінування всіх станцій київського метро

Поки евакуації у метрополітені немає

В українській столиці повідомили про замінування всіх станцій метро. Про це повідомляють «Вартові Еспресо». На міський номер метрополітену подзвонили невідомі, які сказали що всі станції метро заміновані. Поки евакуації у метрополітені немає. Нагадаємо, сьогодні 24 листопада надійшло повідомлення про замінування аеропорту