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    Шоу-биз

    В финале Нацотбора Андрею Данилко дети устроили сюрприз

    24 февраля состоялся финал национального отбора на «Евровидение», где вся страна услышала имя победителя
    По результатам голосования жюри и телезрителей Украину на престижном песенном конкурсе представит украинский певец Melovin. Но кроме скандалов, которые произошли во время прямого эфира, в финале Нацотбора Андрею Данилко устроили сюрприз те дети, которых по их словам «он пиарил два эфира подряд». [READ_MORE] В первом полуфинале по
    • Сьогодні, 12:31
    • Розсилка
    Андрей Данилко
    Андрей Данилко

    24 февраля состоялся финал национального отбора на «Евровидение», где вся страна услышала имя победителя

    По результатам голосования жюри и телезрителей Украину на престижном песенном конкурсе представит украинский певец Melovin.

    Но кроме скандалов, которые произошли во время прямого эфира, в финале Нацотбора Андрею Данилко устроили сюрприз те дети, которых по их словам «он пиарил два эфира подряд».

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    В первом полуфинале по время выступления Laud, Андрей Данилко обронил фразу, которую Сергей Притула вспоминал судье еще несколько раз.

    «Я не люблю поющих детей. Я за то, чтобы они выиграли, вставили зубы и потом пели», - сказал тогда Андрей Данилко.

    И вот во время онлайн-трансляции в фейсбуке зрители могли видеть, как дети устроили флешмоб – подошли к судье с плакатами «Требуем детский Х-фактор» и «Беззубые дети тоже люди», а потом спели песню «Киця-кицюня». Данилко предложил детям расширить репертуар и поискать другие песни, но мнение о беззубых детях он изменил: «Как можно их не любить? Дети — вы такие классные, я вас обожаю. У кого же такое чувство юмора?».

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    В финале Нацотбора Андрею Данилко дети устроили сюрприз
    В финале Нацотбора Андрею Данилко дети устроили сюрприз

    Все это было сделано не просто так, а чтобы пригласить Андрея Данилко таким необычным образом в новый проект телеканала СТБ «Вечер с Натальей Гариповой». Детям Андрей Михайлович пообещал, что обязательно придет. 

    Напомним, что первым гостем премьерной программы станет Олег Винник

    Читайте также: Melovin.Что известно о певце, который представит Украину на международном песенном конкурсе «Евровидении-2018»

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