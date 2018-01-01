В финале Нацотбора Андрею Данилко дети устроили сюрприз

24 февраля состоялся финал национального отбора на «Евровидение», где вся страна услышала имя победителя

По результатам голосования жюри и телезрителей Украину на престижном песенном конкурсе представит украинский певец Melovin. Но кроме скандалов, которые произошли во время прямого эфира, в финале Нацотбора Андрею Данилко устроили сюрприз те дети, которых по их словам «он пиарил два эфира подряд». [READ_MORE] В первом полуфинале по



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Андрей Данилко

24 февраля состоялся финал национального отбора на «Евровидение», где вся страна услышала имя победителя

По результатам голосования жюри и телезрителей Украину на престижном песенном конкурсе представит украинский певец Melovin.

Но кроме скандалов, которые произошли во время прямого эфира, в финале Нацотбора Андрею Данилко устроили сюрприз те дети, которых по их словам «он пиарил два эфира подряд».

В первом полуфинале по время выступления Laud, Андрей Данилко обронил фразу, которую Сергей Притула вспоминал судье еще несколько раз.

«Я не люблю поющих детей. Я за то, чтобы они выиграли, вставили зубы и потом пели», - сказал тогда Андрей Данилко.

И вот во время онлайн-трансляции в фейсбуке зрители могли видеть, как дети устроили флешмоб – подошли к судье с плакатами «Требуем детский Х-фактор» и «Беззубые дети тоже люди», а потом спели песню «Киця-кицюня». Данилко предложил детям расширить репертуар и поискать другие песни, но мнение о беззубых детях он изменил: «Как можно их не любить? Дети — вы такие классные, я вас обожаю. У кого же такое чувство юмора?».

Все это было сделано не просто так, а чтобы пригласить Андрея Данилко таким необычным образом в новый проект телеканала СТБ «Вечер с Натальей Гариповой». Детям Андрей Михайлович пообещал, что обязательно придет.

Напомним, что первым гостем премьерной программы станет Олег Винник.

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