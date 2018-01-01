Основные факты о музыканте, который представит нашу страну на престижном песенном конкурсе

В этом году нашу страну на песенном конкурсе «Евровидение» представит молодой певец из Одессы Melovin (Костя Бочаров). «Главком» собрал наиболее интересные факты об этом музыканте, который стремительно покоряют отечественную сцену. Сценический образ Оригинальный псевдоним музыканта Melovin произносится с ударением на

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Основные факты о музыканте, который представит нашу страну на престижном песенном конкурсе

В этом году нашу страну на песенном конкурсе «Евровидение» представит молодой певец из Одессы Melovin (Костя Бочаров). «Главком» собрал наиболее интересные факты об этом музыканте, который стремительно покоряют отечественную сцену.

Сценический образ

Оригинальный псевдоним музыканта Melovin произносится с ударением на первый слог. Он образован от названия праздника Хеллоуин и имени английского модного дизайнера Александра Маккуина.

Особенностью сценического образа Melovin является цветная линза на левом глазе. У него все в порядке со зрением. По словам артиста, его правый глаз - настоящий, а левый, с линзой, символизирует искусство.

Личная жизнь

Артист родился 11 апреля 1997 года в Одессе, то есть к моменту проведения «Евровидения-2018» музыканту будет 21 год.

О своей личной жизни артист не распространяется. Как-то раз он закрутил роман со своей поклонницей, но быстро понял, что это было ошибкой. Другие фанатки превратили жизнь девушки в ад. Пока что повторять такой опыт Melovin не готов. Так же, как и говорить о своей личной жизни на публику.

Исполнитель не любит, когда его называют по имени, и требует от коллег и прессы называть его сценическим псевдонимом.

«Никто не знает, кто такой Костя. Об этом знают только родители и близкие друзья. Я не случайно взял себе псевдоним, потому что хочу популяризировать бренд Melovin, а не Костя. Костя дома спит в пижаме. Кроме этого, Константинов у нас много, а Melovin — один-единственный», - комментирует артист.

Карьера

Певец прославился после победы в шоу «Х-Фактор» в 2015 году. На первом выступлении он исполнял песню «Без бою» рок-группы «Океан Ельзи», аккомпанируя себе на клавишах. Один из судей Андрей Хлывнюк при этом раскритиковал псевдоним Melovin и призвал не прятаться за ним. А Нино Катамадзе сказала певцу «нет». Тем не менее он в результате победил, ни разу не попав в номинации.

Своих многочисленных поклонников музыкант называет «меловинаторами». Им он посвятил татуировку с надписью Brave. Love. Freedom («Смелость. Любовь. Свобода»).

Поклонники артиста достаточно агрессивны в своих поступках. Например, во время финала судья Нацотбора Джамала, которая скоро родит первенца, пожаловалась на то, что получает смс с угрозами от фанатов Кости. Они в грубой форме попросили члена жюри «не повторять прошлогодних ошибок». Напомним, в прошлом году на Нацотборе артист получил всего два балла.

«Если они хотят угрожать, неважно, сколько им лет. Это – уголовная ответственность. Я лично получала смс с угрозами. «Я тебя найду», «Буду тебя ждать», - пожаловалась беременная Джамала.

В 2017 году певец впервые участвовал в Нацотборе на «Евровидение». Тогда она занял третье место, уступив рокерам O.Torvald и певице Tayanna.

«В прошлом году мне не хватило веры в себя. Тогда я зацикливался на том, кто и как на меня посмотрят, а сейчас мне плевать. Смелость, любовь и свобода — это те качества, которых мне не хватало. Мне говорили: «Мы очень хотели, чтобы вы представляли Украину». Я тоже этого хочу», - говорит Костя.