Tayanna прокомментировала свое поражение в Нацотборе на «Евровидение»

Артистка поблагодарила поклонников за поддержку в трогательном посте

Популярная украинская певица Tayanna, которая второй год подряд занимает вторую сточку в Нацотборе на «Евровидение», прокомментировала свое поражение в отборе. Соответствующий пост она выложила на своей странице в Instagram, пишет «Главком». «Ни одно поражение меня не поставит на колени. Я падаю на них только от

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Tayanna

Артистка поблагодарила поклонников за поддержку в трогательном посте

Популярная украинская певица Tayanna, которая второй год подряд занимает вторую сточку в Нацотборе на «Евровидение», прокомментировала свое поражение в отборе. Соответствующий пост она выложила на своей странице в Instagram, пишет «Главком».

«Ни одно поражение меня не поставит на колени. Я падаю на них только от счастья сама. В моей жизни каждый день появляется то, о чем я мечтала и мечтаю. Это магия... Я поняла ценность людей, которые верят в меня и любят меня. Я полюбила себя – ту, которую меня не знал никто, даже я. Я нашла свой путь, и он настолько многообразен и наполнен событиями, что я не замечаю темных пятен на нем, а вижу только свет, и этот свет дарите вы мне все. Вы знаете, кто вы для меня, а я буду для вас творить, то что мне дает Бог!» - написала артистка.

Поклонники певицы отметили, что это «очень трогательные слова» и поблагодарили ее за тактичность и искренность.

Допис, поширений TAYANNA (@tayanna_reshetnyak) 24 Лют 2018 р. о 6:51 PST

Напомним, в Нацотборе участвовало шесть артистов: группа Kadnay, Tayanna, группа The Erised, Laud, Vilna, Melovin. В результате победу одержал Melovin. Он представит нашу страну на «Евровидении», которое в этом году пройдет в Лиссабоне.