Член жюри Наотбора «Евровидение-2018» прокомментировал шансы на победу представителя Белоруси

По мнению саунд-продюсера и солиста группы The Maneken у Украины больше шансов

Член жюри украинского нацотбора саунд-продюсер Евгений Филатов (The Maneken) считает, что у представителя Украины на международном песенном конкурсе «Евровидение-2018 потенциал сильнее, чем у певца Alekseev, который выиграл нацотбор в Белоруси. «Мне известно, что регламентом не запрещено представлять другую страну... Насколько я в эту



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Евгений Филатов (The Maneken)

По мнению саунд-продюсера и солиста группы The Maneken у Украины больше шансов

Член жюри украинского нацотбора саунд-продюсер Евгений Филатов (The Maneken) считает, что у представителя Украины на международном песенном конкурсе «Евровидение-2018 потенциал сильнее, чем у певца Alekseev, который выиграл нацотбор в Белоруси.

«Мне известно, что регламентом не запрещено представлять другую страну... Насколько я в эту тему погрузился, эта песня, с которой он выступал очень напоминает композицию из его же репертуара, которую он исполнял ранее, а это как раз регламентом конкурса запрещено. И возможно это вызовет какие-то проблемы. Что касается его выступления и номера нашего победителя, то мне кажется у нас потенциал посильнее», - заявил Евгений Филатов во время финальной пресс-конференции.

Напомним, что вчера вечером состоялся финал украинского отбора на международный песенный конкурс «Евровидение-2018».

По результатам голосования жюри и телезрителей победителем национального отбора стал 20-летний певец Melovin с песней Under The Ladder.

Стоит отметить, что и в этом году не обошлось без скандалов.

Во время прямого эфира, член жюри Андрей Данилко устроил проверку украинской певице Таянне проверку на «профпригодность», а беременная Джамала рассказала об угрозах, которые поступали от поклонников одного из участников.

Напомним, что Джамала прокомментировала результаты Нацотбора в соцсети