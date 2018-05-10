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    В новом фильме Тарантино снимутся звезды «Криминального чтива»

    • Сьогодні, 16:13
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    Актеры культового фильма составят компанию Брэду Питту и Лео Ди Каприо

    С Брэдом Питтом и Леонардо Ди Каприо в главных ролях, казалось бы, новый фильм Квентина Тарантино, сложно было сделать еще более привлекательным для потенциальных зрителей – но именно это и случилось.

    Во-первых, Марго Робби официально подтвердила, что составит компанию блистательному тандему, и, во-вторых, стало известно, что этим пополнением список знаменитостей, занятых в картине, не исчерпывается – у Тарантино снова снимутся звезды культового «Криминального чтива».

    Сейчас о съемках в фильме, получившем название «Однажды в Голливуде», ведут переговоры Тим Рот и Майкл Мэдсен, который, помимо «Криминального чтива», у Тарантино снимался также в «Убить Билла» и «Омерзительной восьмерке». Также к актерскому ансамблю собирается присоединиться Курт Рассел, у Тарантино снявшийся в «Доказательстве смерти» и «Омерзительной восьмерке». И, наконец, последним пополнением должен, предположительно, стать Берт Рейнолдс.

    «Однажды в Голливуде» расскажет историю стареющего телевизионного актера и его дублера, которые ставят перед собой цель добиться известности на большом экране – на фоне событий 1969 года и убийств секты Чарльза Мэнсона в Лос-Анджелесе.

    Премьера фильма намечена на август 2019.

    Джерело: popcornnews

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