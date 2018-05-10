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    На улицах Киева состоится уникальный спектакль-променад

    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 13:35
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    Спектакль &laquo;Время&raquo;
    Спектакль «Время»

    Необычный формат представления предполагает, что каждый зритель находится в наушниках и ходит по улицам города

    С 12 мая в Киеве начнутся показы уникального спектакля «Время», который имеет необычный формат. Постановка разыгрывается прямо на улицах столицы, а каждый зритель при этом находится в наушниках, через которые ему озвучивается сюжет происходящего, пишет «Главком».

    Спектакль-променад «Время» объединяет в себе элементы аудио-перформанса и иммерсивного спектакля. Сюжет, который рассказывается в этом проекте дополняется песнями Сергея Бабкина. А музыка была создана для этого спектакля композитором Дмитрием Саратским.

    Каждый раз все начинается одинаково: на пешеходном мосту собирается группа из 33 человек, затем все надевают наушники и, следуя указаниям голоса (актер Павел Алдошин), погружаются во «Время». Что будет дальше, - никто предсказать не может. Скорее всего, в этом и есть особый шарм «Времени»– для каждого оно свое.

    Каждый спектакль «Время» отличается от предыдущего, ведь на восприятие сюжета, задуманного режиссером, влияют город, погода, прохожие, внутреннее состояние зрителя, его опыт, настроение и мысли.

    Все события спектакля-променада разворачиваются здесь и сейчас, актерами становятся случайные прохожие, а сценой — город. Он создает эффект максимального присутствия и погружения в сюжет спектакля.

    А поскольку цветущий Киев с каждым годом привлекает все больше и больше туристов, то создатели проекта учли этот важный фактор: в новом сезоне «Время» будет доступно иностранным зрителям еще и в англоязычной версии, - это оригинальный способ провести неповторимую экскурсию по городу для друзей и гостей из-за границы.

    В Украине этот популярный во всем мире формат театра представляет только национальная компания U!Zahvati. Их дебютный проект «Время» стал открытием лета 2017 года и вызвал большую волну интереса у зрителей, став неотъемлемой частью индустрии развлечений столицы.

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