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    Назван самый высокий гонорар актеру за съемки в фильме

    В списке самых высокооплачиваемых актеров мира лидирует исполнитель роль Джеймса Бонда
    Опубликован список гонораров известных голливудских актеров в фильмах, которые появились на экранах в прошлом или будут представлены кинематографу в ближайшее время. На первой строчке в рейтинге оказался актер Дэниел Крейг, который за съемки в будущей части «Бондианы» получит $25 млн. Следующие строчки в рейтинге актеров-богачей заняли
    • Сьогодні, 11:01
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    Дэниел Крейг
    Дэниел Крейг

    В списке самых высокооплачиваемых актеров мира лидирует исполнитель роль Джеймса Бонда

    Опубликован список гонораров известных голливудских актеров в фильмах, которые появились на экранах в прошлом или будут представлены кинематографу в ближайшее время.

    На первой строчке в рейтинге оказался актер Дэниел Крейг, который за съемки в будущей части «Бондианы» получит $25 млн. Следующие строчки в рейтинге актеров-богачей заняли киноактеры Дуэйн Джонсон и Вин Дизель – они получат в будущих фильмах $22 млн и $20 млн соответственно.

    Что касается других знаменитостей, то четвертое место заняла известная актриса Энн Хэтэуэй, которая получит $15 млн за роль в фильме «Барби» 2020 года. А оскароносная Дженнифер Лоуренс, которая заняла пятое место в списке, также получила $15 млн за исполнение главной роли в фильме «Красный воробей».

    В десятку актеров, получивших наибольшие гонорары в последнее время также вошли Сет Роген, Том Круз, Харрисон Форд, Сандра Буллок и Леонардо Ди Каприо. Что интересно, всем известный киноактер Роберт Дауни-младший, занявший 11 место, всего за 15 минут роли в образе Тони Старка в фильме «Человек-паук: Возвращение домой» получил $10 млн.

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    Джерело: 24 канал

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