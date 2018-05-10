Назван самый высокий гонорар актеру за съемки в фильме

В списке самых высокооплачиваемых актеров мира лидирует исполнитель роль Джеймса Бонда

Опубликован список гонораров известных голливудских актеров в фильмах, которые появились на экранах в прошлом или будут представлены кинематографу в ближайшее время. На первой строчке в рейтинге оказался актер Дэниел Крейг, который за съемки в будущей части «Бондианы» получит $25 млн. Следующие строчки в рейтинге актеров-богачей заняли



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Дэниел Крейг

В списке самых высокооплачиваемых актеров мира лидирует исполнитель роль Джеймса Бонда

Опубликован список гонораров известных голливудских актеров в фильмах, которые появились на экранах в прошлом или будут представлены кинематографу в ближайшее время.

На первой строчке в рейтинге оказался актер Дэниел Крейг, который за съемки в будущей части «Бондианы» получит $25 млн. Следующие строчки в рейтинге актеров-богачей заняли киноактеры Дуэйн Джонсон и Вин Дизель – они получат в будущих фильмах $22 млн и $20 млн соответственно.

Что касается других знаменитостей, то четвертое место заняла известная актриса Энн Хэтэуэй, которая получит $15 млн за роль в фильме «Барби» 2020 года. А оскароносная Дженнифер Лоуренс, которая заняла пятое место в списке, также получила $15 млн за исполнение главной роли в фильме «Красный воробей».

В десятку актеров, получивших наибольшие гонорары в последнее время также вошли Сет Роген, Том Круз, Харрисон Форд, Сандра Буллок и Леонардо Ди Каприо. Что интересно, всем известный киноактер Роберт Дауни-младший, занявший 11 место, всего за 15 минут роли в образе Тони Старка в фильме «Человек-паук: Возвращение домой» получил $10 млн.

Джерело: 24 канал