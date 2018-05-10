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    Постарела: Селену Гомес раскритиковали за неудачный макияж

    В Нью-Йорке состоялся ежегодный бал Института костюма, который посетило множество знаменитостей
    На красной дорожке мероприятия также появилась и Селена Гомес и ее образ сразу же стал предметом для обсуждения. Правда вместо комплиментов пользователи раскритиковали певицу. Всему виной чрезмерный макияж, из-за которого звезда стала выглядеть намного старше своих лет. Лицо смотрелось неестественно загорелым и вместо легкого мерцания сияло как
    • Сьогодні, 11:35
    • Розсилка
    Селена Гомес
    Селена Гомес

    В Нью-Йорке состоялся ежегодный бал Института костюма, который посетило множество знаменитостей

    На красной дорожке мероприятия также появилась и Селена Гомес и ее образ сразу же стал предметом для обсуждения. Правда вместо комплиментов пользователи раскритиковали певицу.

    Всему виной чрезмерный макияж, из-за которого звезда стала выглядеть намного старше своих лет. Лицо смотрелось неестественно загорелым и вместо легкого мерцания сияло как будто из-за жирного блеска.

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    Обычно певицу не упрекнуть за перебор в косметике. Даже если Селена выбирает яркий макияж, то он всегда смотрится безукоризненно и свежо. Что ж, надеемся, что в следующий раз визажисты не испортят внешность звезды.

    Джерело: graziamagazine.ru

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