Постарела: Селену Гомес раскритиковали за неудачный макияж
- Сьогодні, 11:35
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Селена Гомес
В Нью-Йорке состоялся ежегодный бал Института костюма, который посетило множество знаменитостей
На красной дорожке мероприятия также появилась и Селена Гомес и ее образ сразу же стал предметом для обсуждения. Правда вместо комплиментов пользователи раскритиковали певицу.
Всему виной чрезмерный макияж, из-за которого звезда стала выглядеть намного старше своих лет. Лицо смотрелось неестественно загорелым и вместо легкого мерцания сияло как будто из-за жирного блеска.
Обычно певицу не упрекнуть за перебор в косметике. Даже если Селена выбирает яркий макияж, то он всегда смотрится безукоризненно и свежо. Что ж, надеемся, что в следующий раз визажисты не испортят внешность звезды.
Джерело: graziamagazine.ru