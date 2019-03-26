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    Шоу-биз

    В облегающем боди и колготках: Пенелопа Крус снялась в обольстительных луках для испанского глянца

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    Пенелопа Крус - В облегающем боди и колготках: Пенелопа Крус снялась в обольстительных луках для испанского глянца
    Пенелопа Крус

    Голливудская актриса показала идеальную фигуру в танцевальных нарядах

    44-летняя Пенелопа Крус стала главной героиней испанского Vogue, украсив собой сразу две обложки апрельского номера, а также несколько разворотов. На одном из кадров знаменитость позировала в балетном боди c длинными рукавами и черных колготках. Ее волосы были убраны в высокий пучок, а макияж сделан с акцентом на глаза.

    На другом снимке Пенелопа примерила оранжевую шелковую блузку c объемным рукавом, дополнив образ серьгами и кольцом с кристаллами Swarovski.

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    В облегающем боди и колготках: Пенелопа Крус снялась в обольстительных луках для испанского глянца
    В облегающем боди и колготках: Пенелопа Крус снялась в обольстительных луках для испанского глянца
    В облегающем боди и колготках: Пенелопа Крус снялась в обольстительных луках для испанского глянца
    Vogue Spain

    На главной обложке муза Сhanel показалась в образе задумчивой голливудской дивы. Для фотосессии она надела твидовый красный пиджак из осенней-зимней коллекции 1983/1984 французского модного дома. Макияж и прическа тоже были выполнены в лучших традициях американского кинематографа — стилисты сделали Пенелопе легкие волны и макияж с акцентом на глаза. Эту фотосессию провел легендарный Петер Линдберг.

    Вторая оказалась более смелой. На ней Пенелопа позирует в полупрозрачном черном платье с глубоким декольте, одним длинным рукавом и ремешками. Образ звезды дополнен массивными золотыми украшениями и smokey eyes.

    Джерело: graziamagazine.ru

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