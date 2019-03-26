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    Арнольд Шварценеггер стал фитнес-тренером своего пони: забавное видео

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    Арнольд Шварценеггер - Арнольд Шварценеггер стал фитнес-тренером своего пони: забавное видео
    Арнольд Шварценеггер

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    71-летний Арнольд Шварценеггер поделился в сети домашним видеороликом, который стал вирусным. В кадре голливудский актер и экс-губернатор Калифорнии гоняется на велосипеде за своим пони по имени Виски.

    «У Виски тоже утренний фитнес», - прокомментировал Шварценеггер видео в Instagram.

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    Публикация от Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger)

    В широкополой шляпе и под песню кантри-певца Тоби Кита I Should've Been A Cowboy  Арнольд ездит на велосипеде на заднем дворе своего дома. На сегодняшний день ролик собрал около двух миллионов просмотров в соцсети и множество комментариев пользователей.

     

    знаменитости актер Арнольд Шварценеггер
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