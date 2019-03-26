Арнольд Шварценеггер стал фитнес-тренером своего пони: забавное видео



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Арнольд Шварценеггер

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71-летний Арнольд Шварценеггер поделился в сети домашним видеороликом, который стал вирусным. В кадре голливудский актер и экс-губернатор Калифорнии гоняется на велосипеде за своим пони по имени Виски.

«У Виски тоже утренний фитнес», - прокомментировал Шварценеггер видео в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger) 21 Мар 2019 в 11:53 PDT

В широкополой шляпе и под песню кантри-певца Тоби Кита I Should've Been A Cowboy Арнольд ездит на велосипеде на заднем дворе своего дома. На сегодняшний день ролик собрал около двух миллионов просмотров в соцсети и множество комментариев пользователей.