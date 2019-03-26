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    Шоу-биз

    Джастин Бибер приостановил музыкальную карьеру

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    <div class="sel_item">Джастин Бибер</div> - Джастин Бибер приостановил музыкальную карьеру
    Джастин Бибер

    25-летний певец в своем инстаграме предупредил поклонников о тайм-ауте в карьере

    Последнее время жизнь Джастина Бибера ассоциируется с черно-белыми полосами. На пике карьеры пару лет назад последовал разрыв любовных отношений с Селеной Гомес. После чего наступил кризис в музыкальных идеях, с трудом завершенный мировой тур, а следом и признание в депрессии. Казалось, выход был найден, и не только благодаря работе с психологами, но и женитьбе в сентябре прошлого года. Но все оказалось не так просто.

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    Джастин Бибер приостановил музыкальную карьеру
    Джастин Бибер приостановил музыкальную карьеру
    Джастин Бибер приостановил музыкальную карьеру
    Джастин Бибер приостановил музыкальную карьеру
    Джастин Бибер приостановил музыкальную карьеру
    Джастин Бибер приостановил музыкальную карьеру
    Джастин Бибер приостановил музыкальную карьеру

    Да, 21-летняя супермодель Хейли Болдуин визуально прекрасно дополнила жизнь секс-символа подростков. При этом дата свадебного торжества для близких пары до сих пор так и не была объявлена. Новых песен от Джастина с той поры тоже не появлялось.

    В своем свежем посте в инстаграме Бибер все расставил по местам. Он заметил, что чаще всего фанаты спрашивают его о выходе нового полноценного релиза. И в этот раз сослался не только на собственное здоровье, но и на смену жизненных приоритетов: «Хоть музыка и важна для меня, но она не встанет между мной и моей семьей. Я хочу сделать счастливым мой брак и стать отцом, которым я хочу быть».

    Кстати, на днях стало известно, что певец сделал супруге подарок в виде семейного особняка в Калифорнии стоимостью в $8,5 млн. В самое ближайшее время молодожены планируют туда переехать. Судя по всему, ждать новости об «интересном положении» Хейли Болдуин осталось совсем немного.

     

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