Джастин Бибер приостановил музыкальную карьеру



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Джастин Бибер

25-летний певец в своем инстаграме предупредил поклонников о тайм-ауте в карьере

Последнее время жизнь Джастина Бибера ассоциируется с черно-белыми полосами. На пике карьеры пару лет назад последовал разрыв любовных отношений с Селеной Гомес. После чего наступил кризис в музыкальных идеях, с трудом завершенный мировой тур, а следом и признание в депрессии. Казалось, выход был найден, и не только благодаря работе с психологами, но и женитьбе в сентябре прошлого года. Но все оказалось не так просто.

Да, 21-летняя супермодель Хейли Болдуин визуально прекрасно дополнила жизнь секс-символа подростков. При этом дата свадебного торжества для близких пары до сих пор так и не была объявлена. Новых песен от Джастина с той поры тоже не появлялось.

В своем свежем посте в инстаграме Бибер все расставил по местам. Он заметил, что чаще всего фанаты спрашивают его о выходе нового полноценного релиза. И в этот раз сослался не только на собственное здоровье, но и на смену жизненных приоритетов: «Хоть музыка и важна для меня, но она не встанет между мной и моей семьей. Я хочу сделать счастливым мой брак и стать отцом, которым я хочу быть».

Кстати, на днях стало известно, что певец сделал супруге подарок в виде семейного особняка в Калифорнии стоимостью в $8,5 млн. В самое ближайшее время молодожены планируют туда переехать. Судя по всему, ждать новости об «интересном положении» Хейли Болдуин осталось совсем немного.