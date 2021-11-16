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    Звезда сериала «Крепостная» в бикини раскрыла секрет стройности после родов (фото)

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    Актриса&nbsp;Наталка Денисенко - Звезда сериала «Крепостная» в бикини раскрыла секрет стройности после родов (фото)
    Актриса Наталка Денисенко
    instagram.com/natalka_denisenko/

    Актриса сводит с ума фанатов роскошным телом

    Популярная украинская актриса Наталка Денисенко в своем Инстаграме поделилась снимками с горячей фотосессии во время отдыха в Египте.

    Телезвезда позирует на снимках в бежевом бикини, которое также называют «голым». Знаменитость фотографировалась в кокетливых позах, демонстрируя роскошные изгибы своей фигуры. Пляжный образ Наталка дополнила накидкой, очками и бусами.

    «Завершаю отдых настоящими «инста-фото» в настоящей «инста-локации», – поделилась она.

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    Звезда сериала «Крепостная» в бикини раскрыла секрет стройности после родов (фото)
    Звезда сериала «Крепостная» в бикини раскрыла секрет стройности после родов (фото)
    instagram.com/natalka_denisenko/

    Также Наталка ответила на вопрос одной из подписниц о секрете своей стройности после родов.

    «Да просто у меня такое тело, и растяжек не было, и целлюлит был только после родов полгода! Конечно, я занимаюсь собой, но никаких сильных усилий для этого не делаю. Пытаюсь нормально питаться, иногда танцы, стретчинг, много активности на работе, скрабы/массажи периодически», – поделилась она.

    Ранее Елена Зеленская в стильном наряде восхитила Львов.

    Так, первая леди покорила львовян модным образом в черном костюме строгого стиля. Деловой лук жена главы украинского государства разбавила бордовым лаком на ногтях и туфлями на каблуке похожего оттенка.

    Зеленская также показала несколько фотографий из музеев. Она вышла в свет в черном костюме с жакетом и юбкой длины миди. Единственная акцентная деталь наряда – вышивка на пиджаке в виде колосков.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Звезда сериала «Крепостная» в бикини раскрыла секрет стройности после родов (фото)