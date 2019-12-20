В Париже умерла первая французская «девушка Джеймса Бонда»



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Актриса и фотомодель Клодин Оже ушла из жизни в возрасте 78 лет Фото: imdb.com

Свою звездную карьеру знаменитость начинала как модель

В Париже на 79-м году жизни скончалась прославленная французская фотомодель Клодин Оже. Она умерла 18 декабря, однако о скоропостижной кончине актрисы журналистам стало известно только спустя два дня. Уточняется, что причина смерти Оже пока не называлась.

Свою звездную карьеру знаменитость начинала как манекенщица. Еще в семнадцать лет девушка стала обладательницей титула «Мисс Франция». Однако славу и признание поклонников она завоевала после участия в съемках одной из части бондианы – «Шаровая молния».

Клодин стала первой французской девушкой «агента 007» – Джеймса Бонда. Главная роль в ленте с Оже досталась Шону Коннери. После появления в бондиане знаменитость сконцентрировалась на актерской карьере и работе на телевидении. Поклонники помнят Клодин по таким фильмам, как «Немного солнца в холодной воде», «Бабочка на плече», «Кровавый залив».