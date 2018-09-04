Мгновения из уютного детства в душевных снимках польской фотохудожницы



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Детство – чудесная и загадочная пора. Оно целиком состоит из крошечных моментов, приключений и исследований мира

Эти трогательные и добрые моменты ловит фотохудожница Ивона Подласинска, очарованная детьми.

Ивона – архитектор по образованию и мать двоих детей. Материнство вдохновило ее взяться за камеру и фотографировать мгновения из удивительной жизни малышей. В объектив попадают не только ее сыновья, но и другие дети, увлеченно занимающиеся своими делами.

Фотохудожница живет в Польше, регулярно путешествуя по другим странам. Работы Ивоны – это смесь действительности с миром детских фантазий, как часто описывает свой труд сама Ивона: «между сном и реальностью». Обычные снимки детей дополняются ретушью, что делает их сказочными, насыщенными, яркими и порой даже мистическими. Возможно, фотокартины Ивоны показывают нам действительность такой, какой ее видят детские глаза.

В своем профессиональном развитии Ивоне помог недостаток финансовых средств. Начинающему фотографу приходилось искать способы делать качественные снимки с ограниченным арсеналом техники. Как признается Ивона, это сильно помогло ей развить навыки, знаниями о которых она охотно делится со своими коллегами.

О фотографировании детей Ивона говорит: «Работа с детьми не имеет ничего общего с работой с моделями. Я чувствую себя ближе к людям, которые фотографируют собак и других животных, чем к людям, которые занимаются портретной съемкой. Это связано с тем, что дети от 1 до 5 лет не подделывают свои эмоции. Они могут улыбаться на камеру, но ни один фотограф не назовет это позированием».

Действительно, в работах Ивоны отражается искренность, невинность и кристальная чистота детских эмоций. Они не знают, что такое «позировать» или «работать на камеру». Дети заняты своим делом, по большому счету не обращая внимания на фотокамеру, и в этом заключается волшебство.

Джерело: cameralabs.org