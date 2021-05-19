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    В сеть слили архивные фото «золотого» состава «Виа Гры» 20-летней давности

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    Группа &laquo;Виа Гра&raquo; - В сеть слили архивные фото «золотого» состава «Виа Гры» 20-летней давности
    Группа «Виа Гра»
    instagram.com/viagroup/

    Вера Брежнева в бюстгальтере восхитила 20-летнюю дочь

    39-летняя певица Вера Брежнева получила комплимент от дочери. 20-летняя Соня Киперман отреагировала на кадры с певицей, сделанные во времена ее участия в группе «Виа Гра».

    Исполнительница хита «Любовь спасет мир» вспомнила о съемке для гонконгского журнала. Она состоялась в 2004 году, когда в составе группы «ВИА Гра» вместе с Брежневой были Надежда Грановская и Светлана Лобода. Девушки эротично позировали в сияющих бюстгальтерах.

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    В сеть слили архивные фото «золотого» состава «Виа Гры» 20-летней давности
    В сеть слили архивные фото «золотого» состава «Виа Гры» 20-летней давности
    В сеть слили архивные фото «золотого» состава «Виа Гры» 20-летней давности
    В сеть слили архивные фото «золотого» состава «Виа Гры» 20-летней давности
    В сеть слили архивные фото «золотого» состава «Виа Гры» 20-летней давности
    В сеть слили архивные фото «золотого» состава «Виа Гры» 20-летней давности
    В сеть слили архивные фото «золотого» состава «Виа Гры» 20-летней давности
    instagram.com/viagroup/

    «Ну что тут скажешь. Молодо-горячо», — заявила Вера. На одиночных портретах видно, что на певице была джинсовая мини-юбка. Артистка играла с одеждой и волосами, демонстрируя стройное тело.

    Эти кадры понравились старшей дочери Брежневой. Соня публично восхитилась красотой мамы и шутливо отметила, что хотела бы примерить ее откровенные наряды. Девушка считает, что родительнице стоит сохранить вещи из нулевых, которые сейчас вновь актуальны.

    «Если бы только она оставила все свои аутфиты стиля Y2k для меня... Моя мама круче твоей», — сообщила Киперман.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Украина эффектно вышла в финал конкурса «Евровидение-2021».

    Солистка коллектива Go_A Екатерина Павленко предстала перед зрителями в кожаном топе, длинной юбке и зеленой шубе. На сцене музыканты и хореографы в белых костюмах устроили зажигательные танцы.

    В финал также попали конкурсанты из Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии

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    Теги: знаменитости Вера Брежнева певица шоу-бизнес
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    В сеть слили архивные фото «золотого» состава «Виа Гры» 20-летней давности