В сеть слили архивные фото «золотого» состава «Виа Гры» 20-летней давности

Вера Брежнева в бюстгальтере восхитила 20-летнюю дочь

39-летняя певица Вера Брежнева получила комплимент от дочери. 20-летняя Соня Киперман отреагировала на кадры с певицей, сделанные во времена ее участия в группе «Виа Гра».

Исполнительница хита «Любовь спасет мир» вспомнила о съемке для гонконгского журнала. Она состоялась в 2004 году, когда в составе группы «ВИА Гра» вместе с Брежневой были Надежда Грановская и Светлана Лобода. Девушки эротично позировали в сияющих бюстгальтерах.

«Ну что тут скажешь. Молодо-горячо», — заявила Вера. На одиночных портретах видно, что на певице была джинсовая мини-юбка. Артистка играла с одеждой и волосами, демонстрируя стройное тело.

Эти кадры понравились старшей дочери Брежневой. Соня публично восхитилась красотой мамы и шутливо отметила, что хотела бы примерить ее откровенные наряды. Девушка считает, что родительнице стоит сохранить вещи из нулевых, которые сейчас вновь актуальны.

«Если бы только она оставила все свои аутфиты стиля Y2k для меня... Моя мама круче твоей», — сообщила Киперман.

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