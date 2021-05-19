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    Jerry Heil балует поклонников откровенными пляжными фото

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    Украинская певица и блогерша Jerry Heil - Jerry Heil балует поклонников откровенными пляжными фото
    Украинская певица и блогерша Jerry Heil
    instagram.com/thejerryheil/

    Певица предстала в довольно соблазнительном образе

    Украинская певица и блогерша Jerry Heil, которая недавно дефилировала в откровенном бикини, продолжает радовать своих поклонников пикантиним контентом.

    На своей странице в Инстаграме звезда опубликовала снимки, сделанные на Трухановом острове в Киеве.

    На фотографиях исполнительница в боди эротично позировала на песке. Так, на одном из фото артистка изображена, сидя на камне и демонстрируя на камеру свои длинные ноги.

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    Jerry Heil балует поклонников откровенными пляжными фото
    Jerry Heil балует поклонников откровенными пляжными фото
    instagram.com/thejerryheil/

    На втором фото Jerry соблазнительно позировала стоя на коленях поддерживая одной рукой шляпу на голове.

    Поклонники оценили снимки звезды, отметив ее откровенный образ.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Украина эффектно вышла в финал конкурса «Евровидение-2021».

    Солистка коллектива Go_A Екатерина Павленко предстала перед зрителями в кожаном топе, длинной юбке и зеленой шубе. На сцене музыканты и хореографы в белых костюмах устроили зажигательные танцы.

    В финал также попали конкурсанты из Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес
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    Jerry Heil балует поклонников откровенными пляжными фото