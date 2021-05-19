Jerry Heil балует поклонников откровенными пляжными фото

Певица предстала в довольно соблазнительном образе

Украинская певица и блогерша Jerry Heil, которая недавно дефилировала в откровенном бикини, продолжает радовать своих поклонников пикантиним контентом.

На своей странице в Инстаграме звезда опубликовала снимки, сделанные на Трухановом острове в Киеве.

На фотографиях исполнительница в боди эротично позировала на песке. Так, на одном из фото артистка изображена, сидя на камне и демонстрируя на камеру свои длинные ноги.

На втором фото Jerry соблазнительно позировала стоя на коленях поддерживая одной рукой шляпу на голове.

Поклонники оценили снимки звезды, отметив ее откровенный образ.

Ранее «Скотч» сообщал, что Украина эффектно вышла в финал конкурса «Евровидение-2021».

Солистка коллектива Go_A Екатерина Павленко предстала перед зрителями в кожаном топе, длинной юбке и зеленой шубе. На сцене музыканты и хореографы в белых костюмах устроили зажигательные танцы.

В финал также попали конкурсанты из Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии