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    Шоу-биз

    В сети опубликовали удаленную сцену из восьмого сезона «Игры престолов» с Сансой и Тирионом

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    <p>За кадром можно услышать команду &laquo;мотор&raquo;, кроме того, в ролике отсутствуют спецэффекты</p> <div></div> - В сети опубликовали удаленную сцену из восьмого сезона «Игры престолов» с Сансой и Тирионом

    За кадром можно услышать команду «мотор», кроме того, в ролике отсутствуют спецэффекты

    Действие происходит во время битвы с белыми ходоками в Винтерфелле

    Легендарная телесага «Игра престолов» уже завершилась, но зрителям продолжают показывать отдельные сцены из эпичного сериала, которые не вошли в финальный монтаж. В этот раз мы видим удаленную сцену из третьего эпизода последнего сезона, которую опубликовал Entertainment Weekly.

    В двухминутном видео нам показывают Тириона Ланнистера, Сансу Старк, Вариса, Миссандею и Джилли с малышом на руках. Герои скрываются в крипте Винтерфелла во время битвы с белыми ходоками. Внезапно ребенок начинает плакать – в тот самый момент, когда мимо проходят вихты (в мифологии «Игры престолов» – ожившие трупы людей и животных, созданные с помощью магии белых ходоков).

    В ситуацию вмешиваются Тирион и Санса – они убивают монстров и спасают жизни Миссандеи и Джилли с ребенком.

    Это черновая сцена – за кадром можно услышать команду «мотор», кроме того, в ролике отсутствуют спецэффекты.

     

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